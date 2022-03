Kaum Lockerungen: Corona-Regeln sorgen für Streit in Mecklenburg-Vorpommern

Am Freitag hat der Bundestag eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes beschlossen, sodass Deutschland umfangreiche Lockerungen bevorstehen. Doch in Mecklenburg-Vorpommern will die Landesregierung diesen Kurs nicht mittragen.

Eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung bleibt an vielen Orten des Landes Pflicht, wie zum Beispiel beim Einkaufen, beim Friseur und im Theater und Kino. Das berichtet die „Ostsee-Zeitung“. Demnach könnten Restaurants, Theater, Clubs und Fitnessstudios zwischen 3G (geimpft, genesen oder getestet) und 2G (geimpft oder genesen) wählen. Wenn sie sich für 2G entscheiden, entfalle laut der Zeitung die Maskenpflicht.

Diese vom Schweriner Kabinett am Freitagnachmittag verabschiedeten Anpassungen sollen zunächst bis zum 2. April gelten. Bis dahin solle es eine „Hotspot-Regelung“ geben.

Der Handel sowie Hotels und Gaststätten kritisieren die Aufrechterhaltung vieler Corona-Maßnahmen. „Wir müssen den mündigen Bürgern die Möglichkeit geben, selbst zu entscheiden, wie sie sich schützen“, fordert Kay-Uwe Teetz vom Handelsverband Nord. Sollten Testpflichten für Gastronomie, körpernahe Dienstleistungen, Fitnessstudios auch nach dem 2. April noch gelten, wolle die Dehoga dagegen vorgehen.

Fast alle Corona-Auflagen fallen am Sonntag

Auch die Politikerinnen und Politiker in Mecklenburg-Vorpommern streiten über den Kurs: Die FDP fordert regionale statt landesweite Regeln, die CDU pocht dagegen auf eine landeseinheitliche Lösung.

In unserem Länder-Überblick lesen Sie, welche Schutzmaßnahmen im Ausland gelockert werden.

RND/scs