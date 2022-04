Ein Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj soll dementiert haben, dass der Staatschef ein Besuchsangebot des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier ausgeschlagen habe. Das habe Stabschef Serhij Leschtschenko in einem Interview mit CNN bekannt gegeben.

Steinmeier sagte am Dienstag, er habe geplant, Kiew mit den Präsidenten der baltischen Staaten und Polen zu besuchen, „um ein starkes Zeichen europäischer Solidarität mit der Ukraine zu setzen“. Er sei in Kiew jedoch nicht gewünscht, so Steinmeier.

Die Tageszeitung „Bild“ hatte als Erstes darüber berichtet, dass Präsident Selenskyj Steinmeiers Besuchspläne aufgrund seiner engen Beziehungen zu Russland in den letzten Jahren und seiner jahrelangen Unterstützung für die Gaspipeline Nord Stream 2 abgelehnt habe.

RND/hyd