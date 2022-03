2017 war das kleinste Flächenland der Bundesrepublik der Vorbote für ein erfolgreiches Wahljahr der CDU. Jetzt will sich die SPD auf der ganzen Linie revanchieren. Wie die beiden Spitzenkandidaten Tobias Hans und Anke Rehlinger mit Putins Krieg und Corona konfrontiert sind, am liebsten wohl ihre GroKo fortsetzen würden und es am Sonntag eine dicke Überraschung bei der Wahl im Saarland geben könnte.