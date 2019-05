Mit Fleischessern und Autofahrern legt man sich hierzulande besser nicht an. Das haben die Grünen in ihren Wahlkämpfen schmerzvoll gelernt – eigentlich. Nun starten sie trotzdem wieder mit dem Ruf nach Tempolimits auf der Autobahn in den Wahlkampf. Irre oder clever? Ein Kommentar von Steven Geyer.