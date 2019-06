Ein Foto, das niemand sehen will, verdeutlicht die Grausamkeit von Flucht und Vertreibung in der Welt. In Mexiko starben vor den Augen von Frau und Mutter ein El Salvadorianer und seine zweijährige Tochter auf der Flucht in die USA. Es erinnert an ein erschütterndes Foto aus dem Jahr 2015.