Die „Volksrepubliken“ Luhansk und Donezk in der Ostukraine waren Ausgangspunkt für die russische Invasion in das Nachbarland. Auch in Georgien gibt es eine abtrünnige Region, die Russland nahesteht: Südossetien. Der Machthaber der Region will die Bevölkerung über einen Beitritt zu Russland abstimmen lassen.