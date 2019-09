Der Kreml will nicht, dass Telefonate zwischen Präsident Wladimir Putin und seinem US-Kollegen Donald Trump veröffentlicht werden. "Wir hoffen, dass es nicht so weit kommt", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Freitag. In den Beziehungen zwischen Moskau und Washington gebe es schon genug Probleme.

Peskow reagierte mit seiner Äußerung auf die Frage, ob Russland besorgt sei, dass das Weiße Haus die Gespräche mit Putin ebenso veröffentlichen könnte wie das brisante Telefonat Trumps mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskj.

Einem Protokoll des Gesprächs zufolge legte Trump Selenskj nahe, gegen seinen politischen Rivalen Joe Biden zu ermitteln. Die Demokraten haben deshalb und wegen anderer Vorwürfe eines CIA-Informanten erste Schritte für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump eingeleitet.

Ukraine-Affäre: Trumps Telefonat mit Selenskyj

RND/AP