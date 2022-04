Plötzlich gibt es doch Unruhe. Schon seit einer halben Stunde stehen die Menschen klaglos im Nieselregen vor dem Portal der Erlöserkirche in Berlin-Moabit an. Eine Schlange geduckter, leise redender Frauen, Männer und Kinder, Kapuzen über dem Kopf, mit Einkaufswagen und Taschen in den Händen. Sie warten darauf, dass die Tafel aufmacht, die einmal in der Woche in der Kirche gerettete Lebensmittel an Bedürftige ausgibt.

Dann stürmt Helena (Name geändert) nach vorne, schiebt ihre ausgemergelte Gestalt mit raumgreifenden Schritten an der Schlange vorbei. Sie wedelt mit einer gelben Karte, ruft etwas von unfair, Halbstundentakt, sie sei jetzt dran. Rolf Jaenke ist sofort bei ihr. Er kennt Helena, wie er alle Stammgäste hier kennt. Und alle kennen den 72-Jährigen mit dem schlohweißen Haar und dem Kinnbart. In einer roten Weste steht er da, die Wörter „Laib und Seele“ sind darauf eingestickt. So heißen in Berlin die 46 Ausgabestellen der Tafel, die in Zusammenarbeit mit den Kirchen betrieben werden.

Eine „Häufung von Problemen“

Jaenke beruhigt die aufgebrachte Frau, erklärt das neue System. Wegen des Andrangs hat die Erlöserkirche ihr System verfeinert. Es gibt vier Farben, vier Gruppen, vier Zeitfenster von jeweils 20 Minuten. Gelb, Rot, Grün und Blau. Helena hat eine gelbe Karte und darf nun ganz nach vorne, alle Aufregung löst sich in Wohlgefallen auf. Jaenke zeigt die laminierten Karten, die sie hier allen ausgeben, die eine Berechtigung nachweisen können. Darauf stehen der Name und die Größe der Familie, wie viele Erwachsene, wie viele Kinder. Berechtigt sind alle, die Sozialhilfe, Hartz IV oder Grundsicherung beziehen. Und seit Beginn des russischen Überfalls auch alle, die einen ukrainischen Pass vorweisen können.

Rolf Jaenke steht vor der Erlöserkirche in Berlin-Moabit. Einmal die Woche ist hier Lebensmittelausgabe von Laib und Seele. Quelle: Jan Sternberg/RND

Der Geschäftsführer der niedersächsischen Landesarmutskonferenz, Klaus Dieter Gleitze, spricht davon, dass Menschen mit wenig Geld in den Tafelschlangen „mit den Flüchtlingen aus der Ukraine konkurrieren“. Sie seien durch die Inflation bei Energie- und Lebensmittelpreisen „zurzeit mit einer Häufung von Problemen konfrontiert, wie es in der deutschen Nachkriegszeit einmalig ist“. Das bringt die Frage mit sich: Zeigen sich an den Ausgabestellen für gerettete Lebensmittel bereits die Verteilungskämpfe der kommenden Zeit?

Das Ende der Konsumrepublik Deutschland

In einem Ambiente, das von der Tafelschlange in Moabit denkbar weit entfernt ist, macht sich CDU-Chef Friedrich Merz seine Gedanken. Er spricht im schleswig-holsteinischen Landtagswahlkampf in einem BMW-Autohaus in Norderstedt bei Hamburg. Hinter den Sitzreihen stehen edle Cabrios und Elektroboliden zum Verkauf, vorne deutet Merz das Ende der Konsumrepublik Deutschland an. „Zeitenwende, das bedeutet neue Prioritäten. Zusätzlicher Konsum kann keine Priorität sein. Wenn es so bleibt, wie es ist, haben wir verdammt viel erreicht.“

Was aber ist mit jenen, die bereits seit Jahren nicht mehr am Wohlstand teilhaben, für die das „so bleibt, wie es ist“ ein Leben mit existenziellen Problemen bedeutet? „Den sozial Schwachen werden wir helfen müssen“, sagt Merz im Autohaus. Auch den Tafeln solle geholfen werden, damit diese „ihre wichtige Arbeit leisten können“.

Doch die Tafeln verstehen ihre Arbeit eben nicht darin, Bedürftigen ihren kompletten Essensbedarf zu schenken. Seit Sabine Werth vor 19 Jahren in Berlin die erste deutsche Tafel gründete, steht das Retten von Lebensmitteln im Vordergrund. Es geht darum, so viel wie möglich fair zu verteilen. Zukaufen, um mehr anbieten zu können, ist nicht Teil des Konzepts. Private Geldspenden, um die die Tafeln jetzt verstärkt werben, werden für die gestiegenen Dieselkosten der Transporterflotten verwendet.

Rund 50 Familien aus der Ukraine haben Jaenke und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter seit Kriegsausbruch neu aufgenommen. Das sei an allen der 46 Ausgabestellen in Berlin ähnlich, sagt Sabine Werth, Gründerin und Vorsitzende der Berliner Tafel e. V.: „Es gibt viele Ausgabestellen, in denen 50 bis 100 Haushalte dazugekommen sind. Also Erwachsene mit Kindern, das bedeutet zwischen 100 und 500 Personen, die mehr unterstützt werden müssen. Die Zahl derer, die um Lebensmittel bitten, ist natürlich sehr viel größer. Dazu kommt noch, dass die hohe Inflation, die Preissteigerung und zum Teil auch die Hamsterkäufe dazu geführt haben, dass der Andrang bei den Ausgabestellen größer ist, als er unter normalen Umständen wäre.“

Kommt die „Neiddebatte“?

Was für Berlin gilt, gilt auch bundesweit. „Das sind Herausforderungen, die wir so noch nie hatten“, sagt der Vorsitzende von Tafel Deutschland, Jochen Brühl. „Wir sind gefordert wie nie.“ Der Krieg in der Ukraine, die Teuerung gerade bei Energie und Lebensmitteln, die Hamsterkäufe von Grundnahrungsmitteln – all das stellt Gewissheiten auf den Prüfstand. Noch überwiegt die fast grenzenlose Solidarität mit den Familien aus dem Krieg, mit den Müttern, Großmüttern und Kindern, die aus ihrem Alltag in Charkiw, Chernihiv oder Odessa gerissen wurden und nun festhängen zwischen der Hoffnung auf schnelle Rückkehr und einem Ankommen in Deutschland.

Sehr schnell und großzügig im Vergleich zu früheren Fluchtbewegungen hat die Bundesregierung für Klarheit gesorgt: Geflüchtete aus der Ukraine bekommen unmittelbaren Zugang zu Sozialsystem und Arbeitsmarkt. Kritik daran kam noch nicht einmal von rechts außen. Doch der Migrationsforscher Rainer Bauböck befürchtet bereits ein Umschlagen der Hilfsbereitschaft in eine „Neiddebatte“. Verteilungskämpfe in der Tafelschlange könnten solch eine Debatte auf ähnliche Weise befördern wie Anfang 2018. Da setzte der Essener Tafelchef Jörg Sator einen Aufnahmestopp für Ausländerinnen und Ausländer an seiner Ausgabestelle durch. Seniorinnen und Senioren hatten sich über das Verhalten vor allem junger männlicher Zuwanderer bei der Ausgabe beschwert.

Berliner Tafel: Lebensmittelspenden werden weniger

Den Sozialstaat nicht aus der Pflicht nehmen

Die Tafeln wollen den Sozialstaat eben nicht aus der Pflicht nehmen – und sie lassen sich auch nicht durch staatliche Zuschüsse verpflichten, wie der CDU-Chef sie jetzt vorschlägt. „Ich finde es nach wie vor sehr gut, dass wir Tafeln unabhängig von öffentlichen Geldern sind“, sagt Werth. „Dadurch haben wir die Möglichkeit, an irgendeiner Stelle zu sagen: Wir können nicht mehr, wir müssen jetzt mal eine Pause einlegen.“

Könnte das auch bedeuten, dass die Türen für Neuankömmlinge erst einmal geschlossen bleiben? Einzelne Tafeln haben bereits einen Aufnahmestopp verkündet. „Vielleicht müssen wir so etwas einführen, wenn ständig neue Leute kommen“, sagt auch Rolf Jaenke in Moabit, während er mit den laminierten Berechtigungskarten seines Vierfarbensystems hantiert.

„Wir machen uns natürlich die ganze Zeit darüber Gedanken, ob wir irgendwann mal einen Aufnahmestopp verhängen müssen“, sagt auch Sabine Werth. Die Tafeln befinden sich in einem Dilemma: „Wir wollen auf keinen Fall, dass die Bestandskunden oder die Berliner potenzielle Kundschaft das Gefühl bekommen, wegen der Flüchtlinge kriegen sie jetzt nichts mehr oder werden nicht mehr angenommen. Wir wollen aber auf der anderen Seite den Flüchtlingen nicht noch zusätzlich ein Trauma verpassen.“ Klar sei auf jeden Fall eines: „Wenn es einen Aufnahmestopp gibt, dann für alle gleichermaßen und nicht gegen einzelne Gruppen.“ Auf keinen Fall soll es wieder so zugehen wie 2018 in Essen.

Osterhasen gibt es erst nach dem Fest

Zunächst aber geht es unter Hochdruck weiter. In Moabit sortieren Rolf Jaenke und ein knappes Dutzend Helferinnen und Helfer die gespendeten Lebensmittel in einem Nebenraum der wuchtigen Backsteinkirche. Es ist ein vergleichsweise guter Tag. „Wir haben genug Brot bekommen, gute, frische Ware, das hatten wir schon lange nicht mehr“, bilanziert Jaenke. „Und auch mit Obst und Gemüse sieht es gut aus.“ Orangen, Mandarinen und rote Paprika gibt es fast im Überfluss, davon packen die Tafelfreiwilligen gleich etwas mehr in jede Tüte. Seit Beginn der Corona-Pandemie reichen sie fertig gepackte Papiertüten an der Kirchentür aus, je nach Familiengröße gibt es eine oder mehrere. Milch- und Fleischwaren können sich die Kunden an einem Nebentisch extra abholen.

Die unverkäufliche vegane Schokolade, die vor ein paar Wochen kam, lagerte verschlossen im Schrank und wurde zu Ostern verteilt. Die Osterhasen und Schokoeier trudeln mit Verspätung ein. „Wir haben auch wunderschöne Weihnachtsmänner bekommen“ erinnert sich Jaenke – natürlich erst im Januar.

Die Stammkunden kennen die Regeln – die Geflüchteten nicht

Seine Stammkunden kennen das Spiel und seine Regeln. Die Ukrainerinnen und Ukrainer kennen es noch nicht. Sie haben die Adresse auf Infozetteln oder in Chatgruppen bekommen, aber oft ohne eine Erklärung, was eine Tafel ist. „Viele haben eine völlig falsche Vorstellung davon, was Tafel eigentlich bedeutet“, sagt Sabine Werth. „Viele denken, wir würden Läden betreiben, die preiswert ein ganzes Sortiment an Lebensmitteln anbieten. Einige Flüchtlinge sind dann auch enttäuscht, und kommen dann nur einmal oder höchstens zweimal.“

Experten warnen vor „höchst unsozialer Inflation": Auf was sich Verbraucher einstellen müssen

Die Tafeln als Blitzableiter eines unzureichenden Sozialsystems – Sabine Werth, Rolf Jaenke und ihre Tausenden Mitstreiterinnen und Mitstreiter kennen das Spiel seit vielen Jahren. Sie reagieren so, wie sie immer reagiert haben, wenn es eng wurde: Mit noch mehr ehrenamtlicher Arbeit, noch mehr Selbstausbeutung – und noch mehr lokaler Organisation. Sie machen weiter, während es eigentlich schon für alle zu viel ist. Seit zwölf Jahren ist Rolf Jaenke in Moabit dabei, seine Frau noch länger. Sie singen im Kirchenchor, sind fest mit der Gemeinde verbunden. Sie haben nach 2015 weitergemacht, als die Geflüchteten über die Balkanroute die Tafeln stürmten. Viele der arabischen Familien von damals kommen bis heute.

Und natürlich machen die Jaenkes auch jetzt weiter. Bitten um Geduld, dirigieren Schlangen, geben Karten aus, während sich zwischen Alltag und Politik neue Forderungen und Kämpfe abspielen.

Senioren schlagen Alarm

Aktuell schlagen Seniorinnen und Senioren Alarm, die auch jetzt einen wachsenden Teil der Tafelkundschaft stellen. Die Seniorenverbände der Gewerkschaften fordern Entlastungen auch für Rentnerinnen und Rentner sowie Pensionäre. Die geplante Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro dürfe nicht nur an Erwerbstätige gezahlt werden, sagt Klaus Beck, Bundesseniorenbeauftragter des Deutschen Gewerkschaftsbundes: „Bei den geplanten Entlastungspaketen ist ein Viertel der Bevölkerung einfach hinten runtergekippt worden.“

Die Vorsitzende der Bundesseniorenleitung der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), Annegret Pawlitz, sagte dem RND: „Unsere Pensionäre, Rentnerinnen und Rentner sind sehr enttäuscht und verärgert, dass sie im Entlastungspaket vergessen wurden. Schließlich haben sie maßgeblich zum Wohlstand dieser Republik beigetragen.“

Nicht jeder Konflikt der nächsten Zeit wird sich wie vor der Erlöserkirche in Moabit mit Rolf Jaenkes ruhiger Art und vierfarbigen Berechtigungskarten lösen lassen.

Von Jan Sternberg/RND