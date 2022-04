Reicht die Energie nicht für die Industrieproduktion in Deutschland? Durch den Krieg in der Ukraine ist das eine reale Gefahr. Der designierte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai fordert, jetzt müsse Deutschland neu über die längere Nutzung von Braunkohle nachdenken. „Wir Deutschen sollten nicht so tun, als hätten wir bei der Energiewende die Weisheit gepachtet“, sagt er.