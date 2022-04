Hamburg

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier fordert angesichts der Verbrechen gegen Zivilisten in der Ukraine einen Prozess gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin und gegen den russischen Außenminister Sergej Lawrow vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag.

„Alle, die für diese Verbrechen Verantwortung tragen, werden sich rechtfertigen müssen“, sagte Steinmeier dem Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ am Freitag in Hamburg. Dazu gehörten Soldaten und Militärbefehlshaber und „selbstverständlich auch diejenigen, die politische Verantwortung tragen“, sagte der Bundespräsident.

Die Bilder aus der ukrainischen Stadt Butscha seien furchtbar, er könne „sie kaum ertragen“, sagte Steinmeier. „Sie verdichten noch einmal, was der verbrecherische Überfall Russlands auf die Ukraine bedeutet, was er an Leid und Tod bringt, auch an Vertreibung. Das macht ungeheuer wütend und traurig.“

Am vergangenen Wochenende waren nach dem Abzug russischer Truppen aus dem Großraum Kiew Gräueltaten an der Zivilbevölkerung in der Stadt Butscha bekannt geworden. Diese hatten international Entsetzen ausgelöst. Rechtsexperten beschuldigen Russlands Truppen, die am 24. Februar die Ukraine überfallen hatten, eine Reihe von Kriegsverbrechen verübt zu haben.

Vom Krieg überrascht

Steinmeier betonte, vom Krieg in der Ukraine überrascht worden zu sein. „Ich bin Zeuge gewesen der Veränderung der russischen Politik, aber ehrlich gesagt: Ich habe noch auf einen Rest Rationalität von Wladimir Putin gehofft“, sagte der Bundespräsident. „Ich bin nicht davon ausgegangen, dass der russische Präsident den totalen politischen, wirtschaftlichen, moralischen Ruin seines Landes riskiert in einem imperialen Wahn. Der Überfall erschüttert mich.“

Russischer Kampfjet über Wohngebiet in der Ukraine abgestürzt

Der Bundespräsident verteidigte in dem Gespräch zudem die viel kritisierte Russlandpolitik Deutschlands. „Wir sollten Putin nicht den Gefallen tun, die Verantwortung für seinen Angriffskrieg auf uns zu ziehen“. Er zähle sich zu denjenigen, die ein politisches Leben lang dafür gearbeitet haben, dass der Krieg nie mehr nach Europa zurückkehrt. „Das ist nicht gelungen. Waren deshalb die Ziele falsch? War es falsch, dafür zu arbeiten? Das ist die Debatte, die ich, die wir jetzt führen müssen.“

Der Bundespräsident widersprach der Deutung, selbst als Entscheidungsträger einen naiven Kurs gefahren zu haben. „Meine Politik gegenüber Russland hat sich spätestens mit der Annexion der Krim geändert“, sagte der frühere Außenminister.

RND/epd/dpa