Drei grenzüberquerende Wippen sind an einem Zaun zwischen den USA und Mexiko angebracht worden. Sie verbänden Kinder und Erwachsene auf beiden Seiten der Grenze auf bedeutende Weise, schrieb der US-Architekturprofessor Ronald Rael auf Instagram. Damit werde deutlich, dass Aktionen auf der einen Seite Auswirkungen auf der anderen Seite hätten.

Die rosafarbenen Wippen, die zwischen den Latten des Grenzzauns in der Nähe der US-Stadt Sunland Park und dem mexikanischen Ciudad Juárez verlaufen, sind ein Projekt von Rael und seiner Kollegin Virgina San Fratello. Er veröffentlichte auch ein Video, auf dem aus der Luft zu sehen ist, wie Menschen - durch den Zaun voneinander getrennt - mit einander wippen.

US-Präsident Donald Trump will auf der Hälfte der rund 3200 Kilometer langen Grenze zwischen den beiden Ländern bauen zu lassen. Er argumentiert, dass nur ein solches Bollwerk illegal einreisende Migranten, Drogen, Menschenschmuggler und kriminelle Banden außen vor halten könne. An manchen Abschnitten entlang der Grenze stehen bereits Barrieren. Der Oberste Gerichtshof der USA machte am vergangenen Freitag den Weg dafür frei, dass die Regierung für den Bau auf Geld aus dem Verteidigungsministerium zurückgreifen kann.

