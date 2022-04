Köln

Vor der Bundestagswahl im vergangenen Jahr waren CDU-Kandidat Armin Laschet, Grünen-Kandidatin Annalena Barerbock und der heutige Kanzler Olaf Scholz (SPD) bei „RND vor Ort“ zu Gast. Am 15. Mai steht die richtungsweisende Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen an. So begrüßt der Politik-Talk des RND nun den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (CDU).

Wüst stellt sich in Köln den Fragen von Eva Quadbeck, stellvertretende RND-Chefredakteurin und Leiterin des RND-Hauptstadtbüros, und Christian Fiedler, Chefredakteur des „Kölner Stadt-Anzeiger“. Sie können den Talk hier am Freitag, 8. April, ab 17.30 Uhr im Livestream verfolgen.

Hendrik Wüst bei „RND vor Ort“: der Talk im Video

Gemeinsam möchten wir die Bundespolitik zu unseren Leserinnen und Lesern vor Ort bringen und ihnen die Möglichkeit zum direkten Austausch geben. Mit Wüst wird es unter anderem um die Frage gehen, wie die Christdemokraten den Abwärtstrend seit der vergangenen Bundestagswahl stoppen wollen, der sich auch bei der Wahl im Saarland vor rund zwei Wochen fortgesetzt hat.

Neben der Verteilung der Geflüchteten auf die Bundesländer, der Kritik der Landeschefinnen und ‑chefs am Bund wird auch eine Personalie Thema der Talkrunde sein: Nordrhein-Westfalens Umweltministerin Ursula Heinen-Esser kündigte gestern ihren Rücktritt an.

Der Grund dafür ist eine Mallorca-Reise während der Flutkatastrophe im Sommer 2021, deren Folgen bis heute in den betroffenen Regionen deutlich spürbar sind. Der Skandal „Mallorca-Gate“ um ihren trotz der Umweltkatastrophe fortgesetzten Urlaub kommt für Wüst ungelegen.

„RND vor Ort“ wird als Gemeinschaftsprojekt des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) gemeinsam mit seinen regionalen Partnern veranstaltet.

