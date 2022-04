Köln. Das hatte sich NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) anders vorgestellt. Fünf Wochen vor der Landtagswahl am 15. Mai ist die schwarz-gelbe Landesregierung in schweres Fahrwasser geraten. Umweltministerin Ursula Heinen-Esser zieht am Donnerstag die Konsequenzen aus der sogenannten Mallorca-Affäre, kann der Kritik, auf dem Höhepunkt der Flutkatastrophe Urlaub auf den Balearen verbracht und dort mit weiteren Kabinettsmitgliedern den Geburtstag ihres Ehemanns gefeiert zu haben, nicht mehr standhalten. Auch Kommunalministerin Ina Scharrenbach, die zur Feier für ein Wochenende auf die Insel flog, ist angeschlagen.

Kein guter Start in die heiße Wahlkampfphase für Hendrik Wüst, der sich am Freitag in Köln den Fragen von Eva Quadbeck, Leiterin des Hauptstadtbüros des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), und Carsten Fiedler, Chefredakteur des „Kölner Stadt-Anzeigers“, beim gemeinsamen Livetalk stellt.

Wüst: Rücktritt richtige Entscheidung

Er habe „im Zuge der Aufklärung“ vom Mallorca-Aufenthalt der Ex-Ministerin erfahren. „Die Konsequenz war richtig“, sagt Wüst zum Rücktritt von Heinen-Esser. Der Ministerpräsident werde über private Reisen seiner Kabinettsmitglieder nicht informiert. „Man meldet sich ab und wird vertreten.“ Dennoch seien Minister und Ministerinnen „immer im Dienst, egal, wo“. Mit Blick auf den Wahlkampf sei die Diskussion über die Mallorca-Reise „sicherlich nicht hilfreich“ gewesen.

Nach den Umfragen wird im bevölkerungsreichsten Bundesland ein Kopf-an-Kopf-Rennen der CDU mit der SPD erwartet. Dass es zu einer Fortsetzung der Koalition mit der FDP reichen könnte, ist wenig wahrscheinlich. Ein Wahlsieger Wüst müsste sich notgedrungen auf ein Dreierbündnis mit den Grünen einlassen. Auf eine Diskussion darüber lässt sich der Ministerpräsident in Köln gar nicht erst ein. „Mein Lieblingskoalitionspartner ist die FDP“, sagt er und schmunzelt. „Ich wollte die Chance nicht ungenutzt lassen, das zu sagen, was ich mir vorgenommen habe.“ Die Botschaft ist angekommen. Wüst will über andere Themen reden.

Die Entscheidung des Bundes, Länder und Kommunen mit 2 Milliarden Euro bei den Flüchtlingskosten zu unterstützen, sei ein erster Schritt in die richtige Richtung. „Es ist nicht mein Sport, dem Bund das Geld aus den Rippen zu leiern“, sagt Wüst.

Ukrainische Geflüchtete bekommen gleiche Leistungen wie Hartz-IV-Empfänger

Kosten für einzelne Geflüchtete deutlich höher als 2016

Nordrhein-Westfalen habe bisher knapp 100 .000 Menschen aufgenommen. Die Kosten für jeden einzelnen Geflüchteten lägen deutlich höher als 2016, bei 1300 bis 1400 pro Kopf und Kommune. „Diese Menschen brauchen wirklich unsere Hilfe. Es kommen vor allem Frauen mit Kindern. Viele sind traumatisiert.“

Angesichts der Zerstörungen in der Ukraine und des unkalkulierbaren Kriegs müsse Deutschland sich darauf vorbereiten, „dass die Menschen länger bleiben werden“. Wichtig sei es deshalb, neben der Hilfe vor allem Strukturen zu schaffen und die großartige ehrenamtliche Hilfe „vernünftig zu strukturieren“. Das sei auch eine Lehre aus der Flutkatastrophe. „Wir werden uns bei Flucht und Flut in Zukunft nicht mehr immer nur auf die Bundeswehr verlassen können.“

Die Modernisierung der Bundeswehr sei wichtig, so Wüst. „Deshalb lassen wir die 100 Milliarden im Bundesrat passieren.“ Am Ende müsse „aber jeder Cent in die Bundeswehr fließen, das darf nicht zerredet werden“.

Wüst will an Kohleausstieg 2030 festhalten

Hendrik Wüst will das Ziel, 2030 aus der Kohleverstromung auszusteigen, „nicht vorzeitig über Bord werfen“. Das würde den Druck hin zu den erneuerbaren Energien nehmen. „Auf dem Weg dahin müssen wir maximalen Pragmatismus an den Tag legen“, zum Beispiel mehr Kohlekraftwerke nach dem Abschalten in Reserve nehmen. Die Entscheidung der Bundesregierung, eine 120-Tage-Karenzfrist bei der Kohle einzuführen, sei richtig. Ein Gasembargo gegen Russland halte er für äußerst riskant. „Wir müssten das lange durchhalten können, die Folgen wären unübersehbar.“

Das Scheitern der Impfpflicht will der Ministerpräsident nicht auf die CDU-Kappe nehmen. „Ich finde es ein falsches Ergebnis, aber auch der Weg war schon falsch“, sagt Wüst. „Es war ein Fehler, das zur Gewissensentscheidung zu erklären.“ Die Ampelkoalition habe sich „rausgemogelt“, zu diesem Thema eine gemeinsame Lösung mit der FDP zu suchen. „Ich habe dem Kanzler das Angebot für die CDU-geführten Länder unterbreitet, über die Impfpflicht und das Infektionsschutzgesetz zu reden.“ Das sei abgelehnt worden. „Ich würde es begrüßen, wenn es noch eine zweite Chance für die Impfpflicht gäbe.“

