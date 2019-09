Eine hohe vorläufige Wahlbeteiligung vermeldeten auch die großen sächsischen Städte bis zum Mittag. Die Landeshauptstadt Dresden verzeichnete bis 12 Uhr eine Quote von 53,3 Prozent (2014: 28,8). In Leipzig betrug die Wahlbeteiligung 41,5 Prozent und lag damit fast doppelt so hoch wie zur Mittagszeit 2014 (20,9). Die Stadtverwaltung in Chemnitz vermeldete eine Wahlbeteiligung von rund 30 Prozent (2014: 17).