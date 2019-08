Berlin

Der Bewerber um den SPD-Parteivorsitz, Karl Lauterbach, plädiert für eine Normalisierung im Umgang mit der Linkspartei. Dazu gehören für Lauterbach zukünftige Verhandlungen über eine rot-rot-grüne Regierungsoption im Bund genauso wie ein Ende der Beobachtung von Teilen der Partei durch die Verfassungsschutzämter von Bund und Ländern.

„Die Beobachtung von Teilen der Linkspartei durch den Verfassungsschutz passt nicht mehr in die Zeit“, sagte Lauterbach dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND/Freitag). „Sie sollte beendet werden“, forderte der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion.

„Man darf die Geschichte nicht vergessen, aber man darf eine Partei auch nicht über Jahrzehnte für historische Verbrechen verantwortlich machen“, sagte Lauterbach weiter. Die Linkspartei von heute sei nicht die PDS von einst. „Ich finde nicht jede Position der Linkspartei gut, aber ich habe keinerlei Zweifel daran, dass sie fest auf dem Boden von Grundgesetz und Demokratie steht“, so Lauterbach. Bei anderen Parteien sei er da weniger sicher. „Der Verfassungsschutz sollte sich überlegen, ob die Kapazitäten für die Beobachtung der Linkspartei nicht besser in der Überwachung der AfD aufgehoben wären“, so Lauterbach.

Zukunftsmodell R2G?

Die Beobachtung von Bundestagsabgeordneten der Linken durch das Bundesamt für Verfassungsschutz wurde im Jahr 2014 beendet. Einige Landesämter beobachten Teile der Linkspartei hingegen weiter. Auch im Bund tauchen einzelne Gruppierungen und Strömungen der Partei wie die „Kommunistische Plattform“ noch im Verfassungsschutzbericht auf.

Lauterbach kandidiert zusammen im der Bundestagsabgeordneten Nina Scheer für den Parteivorsitz der SPD. Der Parteilinke setzt sich seit Längerem für ein entkrampftes Verhältnis seiner Partei zur Linkspartei ein. Im Deutschlandfunk forderte er am Donnerstag, die „Diskriminierung“ der Linkspartei zu beenden und bezeichnet Rot-Rot-Grün als „ Zukunftsmodell“ im Land wie im Bund.

Von Andreas Niesmann/RND