Lauterbach zum Impfpflicht-Aus: „Der Spielraum für Lockerungen ist komplett aufgebraucht“

Berlin

Dass eine Corona-Impfpflicht im Bundestag gescheitert ist, bezeichnete Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) als eine „klare und herbe Niederlage“. Es sei in mehrfacher Hinsicht eine schlechte Nachricht: Zum einen für all diejenigen, die sich seit mehr als zwei Jahren für schwerkranke Covid-19-Patientinnen und -Patienten einsetzen, für alle vulnerablen Personen, aber auch für alle Schwerkranken und Todesfälle, die durch eine Impfpflicht hätten verhindert werden können.

Deutschland auf Welle im Herbst „nicht optimal“ vorbereitet

„Ich hatte gehofft, dass wir im Herbst in einer anderen Lage sein würden“, sagte Lauterbach am Freitag in der Bundespressekonferenz in Berlin. „Das ist jetzt ungewisser, als es gewesen wäre, wenn wir die allgemeine Impfpflicht eingeführt hätten.“ Er geht davon aus, dass im Herbst eine erneute Infektionswelle droht – und Deutschland auf diese wieder „nicht optimal“ vorbereitet sein wird. Deshalb müsse in einigen Monaten wahrscheinlich auch noch einmal das Infektionsschutzgesetz angepasst werden, bevor es am 23. September ausläuft.

Mit weiteren Öffnungsschritten sei in der aktuellen Situation nicht zu rechnen, machte Lauterbach deutlich. „Der Spielraum für Lockerungen ist komplett aufgebraucht“. Denn obwohl die Fallzahlen sinken, seien sie nach wie vor zu hoch. Am Freitagmorgen meldete das Robert Koch-Institut (RKI) etwa 175.263 neue Corona-Infektionen in Deutschland. Gegen weitere Öffnungsschritte sprächen auch die steigende Zahl an Corona-Todesfällen, eine vermutlich bevorstehende Sommerwelle und die Verschlechterung der Infektionslage im Herbst.

RND/lb