Russlands Krieg gegen die Ukraine dauert weiter an. Millionen Menschen sind aus dem Land geflohen, viele Städte sind zerstört. Verfolgen Sie alle Entwicklungen in unserem Liveblog.

Außenminister Kuleba fordert „Waffen, Waffen und Waffen“ – zehn Fluchtkorridore in der Ostukraine

