Die Zahl deutscher Bürger in türkischen Gefängnissen ist gestiegen - im letzten halben Jahr wurden 15 Menschen inhaftiert. Die Bundesregierung warnt weiter vor Festnahmen in der Türkei wegen regierungskritischer Äußerungen. Ob alle Gefangenen deswegen in türkischer Haft sitzen, ist allerdings nicht bekannt.