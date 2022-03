Mariupol: Stadtrat meldet Angriff auf Kunstschule mit 400 Zivilisten

Schon wieder ein Angriff auf Zivilisten in Mariupol: In der ostukrainischen Hafenstadt soll eine Kunstschule mit 400 Schutzsuchenden bombardiert worden sein. Das berichtet der Stadtrat und macht russische Truppen dafür verantwortlich. Erst vor Kurzem wurde ein Theater zerstört, in dem 1000 Menschen Schutz gesucht hatten.