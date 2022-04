Ukrainischen Truppen, die nach dem russischen Abzug nördlich von Kiew in die Region vorrückten, hat sich ein Bild des Grauens dargeboten. Vielfach sind Massaker an der Zivilbevölkerung begangen worden. Angesichts dessen hat Bundeskanzler Olaf Scholz weitere Sanktionen gegen Russland in Aussicht gestellt.