London

In der Auseinandersetzung um den EU-Austritt hat die britische Premierministerin Theresa May der Opposition eine vorübergehende Zollunion mit der EU vorgeschlagen. Diese solle bis Juni 2022 dauern, schreibt die „Sunday Times“. Labour-Chef Corbyn hatte eine dauerhafte Zollunion mit der EU zur Bedingung für eine Zustimmung zu Mays Brexit-Plänen gemacht. Mays Konservative Regierungspartei ist allerdings gegen eine Zollunion, da sie Großbritannien davon abhalten würde, eigene Handelsabkommen mit anderen Ländern zu schließen.

Reaktion auf Verluste

Nach den Verlusten bei den Kommunalwahlen gibt es bei den Konservativen Rufe nach einer Einigung mit der Labour-Partei. In einem Beitrag der Premierministerin für die Zeitung „Mail on Sunday“ heißt es: „Hören wir uns an, was die Wähler bei den Kommunalwahlen gesagt haben und legen unsere Differenzen für einen Moment beiseite.“ Die Konservativen hatten bei den Wahlen mehr als 1.300 Sitze in englischen Gemeinderäten verloren, Labour büßte 81 Sitze ein.

Von RND