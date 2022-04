Montgomery: Infektionszahlen werden wieder nach oben gehen

Wegen des Endes der Maskenpflicht rechnet der Präsident des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, mit einem erneuten Anstieg der Infektionszahlen. „Natürlich werden die Zahlen wieder nach oben gehen. Es wird sehr viele milde Verläufe und ein paar sehr schwere Verläufe geben“, sagte Montgomery dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Der Mediziner empfahl dringend, dass in „geschlossenen Räumen“ weiterhin Masken getragen werden, und kritisierte die Entscheidung der Bundesregierung, die Maskenpflicht weitgehend abzuschaffen.

„Das verordnete Tragen einer Maske ist kein Eingriff in ein Grundrecht. Es ist eine einfache Schutzmaßnahmen“, erklärte Montgomery. Nach dem Ende der Maskenpflicht sei das fortgesetzte Tragen der Maske eine Fragen des „guten Benehmens“.

Am Sonntag ist die allgemeine Maskenpflicht in den meisten Bundesländern gefallen. Die Schutzmasken müssen nur noch in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie in Praxen, Pflegeeinrichtungen und Kliniken getragen werden. Geschäfte, Firmen und andere Einrichtungen können aber von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und weiterhin ein Tragen von Masken verlangen. In vielen Gebäuden der Bundesregierung in Berlin ist dies zum Beispiel der Fall.

Montgomery rechnet damit, dass sich nun die große Mehrheit der Bevölkerung mit Corona infizieren wird. Die über 60-Jährigen, die nicht geimpft seien, gingen nun ins Risiko oder müssten sich isolieren, erklärte der Präsident des Weltärztebundes. Die Entscheidung gegen die Maskenpflicht der Bundesregierung, bei der sich die Politiker der FDP durchgesetzt hätten, sei eine Entscheidung gegen die Vernunft gewesen.

Von Eva Quadbeck/RND