Nach Anschlag nahe Tel Aviv: Zwei Tote bei israelischem Einsatz im Flüchtlingslager Dschenin

Jerusalem

Bei einem Einsatz israelischer Soldaten in einem Flüchtlingslager im Westjordanland sind am Donnerstag zwei Palästinenser getötet worden. Die Soldaten betraten das Lager Dschenin am frühen Morgen, dabei kam es zu einem Feuergefecht, wie das palästinensische Gesundheitsministerium mitteilte. Zwei Menschen im Alter von 17 und 23 Jahren seien ums Leben gekommen, 15 weitere hätten Verletzungen erlitten.

Nach Angaben der israelischen Streitkräfte gerieten die Truppen unter Beschuss, nachdem sie in Dschenin einmarschiert waren, um drei Verdächtige im Zusammenhang mit dem Anschlag vom Dienstag festzunehmen. Ein Soldat sei dabei verwundet und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. Das Militär erklärte, sie habe bei jüngsten Razzien im Westjordanland insgesamt 31 Verdächtige festgenommen, um weitere Anschläge zu verhindern.

Videos, die im Internet kursierten, zeigten Rauch über dem Flüchtlingslager Dschenin, während im Hintergrund Schüsse zu hören waren. In anderen Aufnahmen waren israelische Soldaten und bewaffnete Palästinenser in den engen Straßen des Lagers zu sehen.

Blutige Gewalttaten: Israel erlebt schlimmste Anschlagswelle seit Jahren

Dschenin war Schauplatz der zweiten Intifada

Bei einem anderen Vorfall wurde ein 28-jähriger Israeli in einem Bus im Westjordanland niedergestochen und verletzt, wie die israelischen Streitkräfte mitteilten. Der Angreifer wurde von einem Augenzeugen erschossen. Der Verletzte wurde nach Angaben des Rettungsdienstes Magen David Adom in ein Krankenhaus gebracht.

Das Flüchtlingslager Dschenin war in der Vergangenheit Schauplatz eines der schwersten Gefechte der zweiten palästinensischen Intifada. Im April 2002 kämpften israelische Truppen in dem Lager fast drei Wochen lang gegen extremistische Palästinenser, wobei 23 Soldaten und mehr als 50 Palästinenser getötet wurden.

Die Palästinensische Autonomiebehörde, die einen Teil des Westjordanlands verwaltet, scheint kaum noch Kontrolle über das Lager zu haben. Nach dem dortigen Einsatz israelischer Soldaten kündigte die militante Gruppe Islamischer Dschihad eine „allgemeine Mobilisierung“ ihrer Kämpfer an.

Blutige Welle der Gewalt in Israel

In Israel kam es zuletzt zu einer Serie von Anschlägen. Am Dienstag tötete ein 27 Jahre alter Palästinenser aus einem Dorf nahe Dschenin fünf Menschen im Ort Bnei Brak östlich von Tel Aviv, ehe er von Beamten erschossen wurde. Erst am Sonntag erschossen zwei Sympathisanten der Terrorgruppe Islamischer Staat in der Stadt Hadera zwei Polizisten. Vor gut einer Woche waren bei einer Auto- und Messerattacke, die ein Täter im südisraelischen Beerscheba verübte, vier Menschen getötet worden. Der IS reklamierte die Anschläge für sich.

Zuletzt hatte die israelische Regierung im Hinblick auf den anstehenden Fastenmonat Ramadan eine Reihe von Gesten des guten Willens gegenüber den Palästinensern angekündigt. Ziel ist, eine Wiederholung der Ereignisse des Frühjahrs 2021 zu vermeiden, als Zusammenstöße zwischen der israelischen Polizei und palästinensischen Demonstranten in Jerusalem in einen elf Tage langen Krieg zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen mündeten. Die jüngsten Anschläge haben die Spannungen verschärft. Israels Regierung beschloss nach einem Treffen des Sicherheitskabinetts am Mittwochabend dennoch, geplante Lockerungen von Beschränkungen gegen Palästinenser im besetzten Westjordanland und im Gazastreifen umzusetzen.

RND/AP