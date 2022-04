Düsseldorf

In Nordrhein-Westfalen hat sich Landesumweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) zum sogenannten „Mallorca-Gate“ geäußert. Hintergrund sind Medienberichte, wonach sie nur kurze Zeit nach der Flutkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz den Geburtstag ihres Mannes auf Mallorca gefeiert haben soll. Die Ministerin hatte den Bericht am Donnerstag bestätigt.

In ihrem Statement sagte die Ministerin am Donnerstagvormittag, dass sie einen Rücktritt nach neuen Enthüllungen um ihren Mallorca-Aufenthalt nach der Flutkatastrophe im Juli 2021 ablehne. Sie werde die Folgen der Hochwasserkatastrophe und das Thema der Lebensmittelversorgung infolge des Kriegs in der Ukraine weiter abarbeiten, sagte Heinen-Esser am Donnerstag vor Journalisten.

Auch weitere Politiker unter den Gästen

Auch NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU), Europaminister Stephan Holthoff-Pförtner (CDU) sowie der Kölner Bundestagsabgeordnete Serap Güler hätten am 23. Juli an der Party teilgenommen, hieß es weiter. Heinen-Essen stand in der Kritik, weil sie ihren Mallorca-Urlaub nach dem Hochwasser am 14. Juli zwar kurz unterbrochen, dann aber fortgesetzt hatte.

Die SPD-Opposition sprach von einem „absoluten Skandal“ und einem „Mallorca-Gate der Landesregierung“. SPD-Partei- und Fraktionschef Thomas Kutschaty forderte umgehend Konsequenzen: „Ein solch instinkt- und pietätloses Verhalten ist durch nichts zu rechtfertigen.“ Die Ministerinnen Heinen-Esser und Scharrenbach seien auf Regierungsseite fachlich zuständig für die Hilfen nach der Flut gewesen, betonte der SPD-Oppositionspolitiker. Er sprach von einem „Schlag ins Gesicht all derer, die in dieser Katastrophe so viel verloren haben“.

RND/ag/dpa