Im Kiewer Vorort Hostomel sind am Mittwoch in einer Garage elf Leichen gefunden worden. Das berichten ukrainische Medien. Bei den Menschen soll es sich um Zivilisten handeln, die von russischen Soldaten getötet wurden.

Nach Massaker in Butscha: Elf Leichen in Nachbarstadt Hostomel gefunden

Krieg Nach Massaker in Butscha: Elf Leichen in Nachbarstadt Hostomel gefunden