Berlin

Der Sozialverband VdK warnt vor weiteren Verzögerungen bei der Grundrente. „Menschen, die nach einem langen Arbeitsleben nur eine geringe Rente bekommen und diese oft durch staatliche Leistungen wie die Grundsicherung aufstocken müssen, brauchen endlich die Honorierung ihrer Lebensleistung“, sagte VdK-Präsidentin Verena Bentele dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND/Dienstag). „Die Grundrente darf nicht weiter verzögert und kaputt geredet werden.“ Sie müsse jetzt kommen, wie von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil ( SPD) ursprünglich geplant: „Betroffene können nicht länger warten.“

Bentele sagte, mit der Grundrente werde eigentlich nur korrigiert, was jahrzehntelang versäumt worden sei: „Faire Löhne und gute Beschäftigung zu schaffen.“ Union und SPD hatten am Sonntagabend im Koalitionsausschuss vereinbart, dass Bundesarbeitsminister Heil und Kanzleramtschef Helge Braun ( CDU) in den nächsten zwei, drei Wochen ein Grundsatzpapier zur Grundrente vorlegen sollen. Danach soll eine Arbeitsgruppe der Koalition über das Streitthema beraten.

Von Rasmus Buchsteiner/RND