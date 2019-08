Wijk aan Zee

Wenn die Briten am 31. Oktober die Europäische Union verlassen, wollen ihnen viele Niederländer vom anderen Ufer der Nordsee ein freundliches "Goodbye" zuwinken. Fast 57.000 Facebook-Nutzer bekunden auf der Plattform ihr Interesse, an einer Brexit-Party im Badeort Wijk aan Zee unweit von Amsterdam teilzunehmen - mehr als 7700 gaben am Dienstagabend bereits an, dabei zu sein. „Das soll ein schöner Abschied von einem guten Freund werden, der sich auf ein spannendes, aber vielleicht nicht besonders schlaues Abenteuer einlässt“, sagte der 52-jährige Initiator Ron Toekook der niederländischen Nachrichtenagentur ANP.

Bei der Party unter dem Motto „Gezellig op het strand de Brexit kijken“ (etwa: „Gemütlich am Strand dem Brexit zuschauen“) soll es für Hungrige Spezialitäten aus EU-Ländern geben - etwa holländische Fritten, französischen Wein und deutsches Bier. Für eine passende Musikauswahl gab es auf Facebook bereits etliche Vorschläge, darunter „Go Your Own Way“ von Fleetwood Mac, „I Want To Break Free“ von Queen, „London Calling“ von The Clash und „Hello“ von Adele mit der Liedzeile „Hello from the other side“.

Lesen Sie auch: No-Deal-Brexit - Geht den Briten bald das Essen aus?

RND/dpa