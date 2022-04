Berlin

Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat sich am Montag in Moskau mit Russlands Präsident Wladimir Putin getroffen. Man kann das scharf kritisieren, wie etwa Sergej Orlow, der Vizebürgermeister der ukrainischen Stadt Mariupol, die seit Wochen von russischen Truppen belagert und zerstört wird. Es ist völlig verständlich, dass jemand, der täglich den Krieg mit all seinen Grausamkeiten vor Augen hat, die Sache so bewertet.

Man kann auch ins Feld führen, dass Putins Image aufpoliert wird, weil ein EU-Spitzenpolitiker ihm die Möglichkeit gibt, sich ins Licht westlicher Beachtung zu stellen. Allerdings sollte dabei Österreichs Rolle und Größe auch nicht überbewertet werden.

Und Nehammer war auch nicht der erste westliche Regierungschef, der versuchte, seit Kriegsbeginn am 24. Februar mit Moskau ins Gespräch zu kommen.

Israels Premier Naftali Bennett war es, der bereits am 5. März überraschend einen Vorstoß wagte und als erster Vertreter der westlichen Wertegemeinschaft mit Putin zusammentraf. Über den Inhalt wurde kaum mehr bekannt, als dass die Visite 2,5 Stunden dauerte.

Ähnlich verhält es sich mit Nehammers Moskau-Besuch. Schon im Vorfeld waren die sich als Vermittler sehenden Österreicher nicht naiv und ließen verlauten, es sei höchst unwahrscheinlich, „mit einem Frieden zurückzukehren“. Dennoch waren es die von ihnen postulierten Punkte wert, angesprochen zu werden: Frieden, Fluchtkorridore und Kriegsverbrechen.

Auch wenn man nicht davon ausgehen kann, dass Putin sich vom militärisch neutralen Österreich mit seinen knapp zehn Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern groß beeindrucken lässt, so reiht sich Nehammers Besuch dennoch ein in eine Reihe von Versuchen, den Kreml zum Einlenken zu bewegen. Diesen Kurs weiter zu verfolgen kann – neben der allseitigen Hilfe für die Ukraine – nicht falsch sein.

Von Jan Emendörfer/RND