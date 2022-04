In einem rbb-Interview wird Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach seiner Führung gefragt – und irritiert so manchen mit seiner Antwort. Konkret wird er durch die Interviewerin gefragt: „Sie haben gesagt: ‚Wer bei mir Führung bestellt, der kriegt sie auch.‘ Führen Sie gerade?“

Scholz‘ Antwort: „Sehr. (...) Da sind schon große Weichenstellungen auf den Weg gebracht worden.“ Dann zählt er diese auf, beruft sich etwa auf das Vorhaben mit der Bundeswehr, die Umstellung der Energieversorgung und Hilfen für „Bürgerinnen und Bürgern mit wenig Geld“. Dann kommt der Part, über den mittlerweile diskutiert wird und der es unter dem Stichwort „Jungs und Mädels“ in die Twitter-Trends geschafft hat: „Ganz klar ist, dass in so einer Situation sich immer wer zu Wort meldet und sagt: ‚Ich möchte, dass es in diese Richtung geht und das ist Führung.‘ (...) Manchen von diesen Jungs und Mädels muss ich mal sagen: Weil ich nicht tue, was ihr wollt, deshalb führe ich.“

Ärger über Ansprache als „Jungs und Mädels“

Über die Ansprache derjenigen, die Scholz fehlende Führung vorwerfen, als „Jungs und Mädels“ ärgern sich viele. „,Jungs und Mädels‘ ist schon eine ziemlich herablassende Bezeichnung für 3 Ausschussvorsitzende, die eigene Außenministerin und den Vizekanzler“, schreibt auf Twitter etwa ein User.

Was er damit meint: Scholz war zuletzt nicht nur aus der Opposition, sondern auch aus den anderen Regierungsparteien – Grünen und FDP – fehlende Führung vorgeworfen worden.

"Jungs und Mädels" ist schon eine ziemlich herablassende Bezeichnung für 3 Ausschussvorsitzende, die eigene Außenministerin und den Vizekanzler.



Wenn das die bestellte Führung sein soll, würde ich sie gerne umtauschen https://t.co/ZIhgYeYuJE — Phil (@leiderpolitisch) April 15, 2022

Viele empfinden die Ansprache als „herablassend“, „respektlos“ oder sprechen gar von „paternalistischem Demokratieverständnis“.

Wow, Leute die anderer Meinung sind als "Jungs und Mädels" zu bezeichnen ist.... Genauso herablassend, wie ich die SPD in der Vergangenheit wahrgenommen habe.

Arroganz on point. — Sam Ronin (@ronin_sam) April 15, 2022

Unglaublich. Wen bezeichnet er hier als "Jungs und Mädels"? MdBs wie Anton Hofreiter, Marie-Agnes Strack-Zimmermann? Ein merkwürdiges paternalistisches Demokratieverständnis. Irritierend auch, dass sein Regierungssprecher glaubt, diese Aussage sei zitierwürdig. https://t.co/iBRQsq7Wui — michaela_loges (@frauwespe) April 15, 2022

Währenddessen nehmen auch die Forderungen an die Adresse von Kanzler Scholz zu, auch schwere Waffen in die Ukraine zu liefern. Kiew macht Druck, aber auch in der eigenen Koalition nehmen die Kontroversen an Schärfe zu.

