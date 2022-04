Der Kulturförderer Osman Kavala sitzt seit rund viereinhalb Jahren in Untersuchungshaft in der Türkei. In dem Prozess gegen ihn wird kommende Woche ein Urteil erwartet. Bei dem voraussichtlich vorletzten Prozesstag bezeichnete Kavala die Anklageschrift als voll von „Verschwörungstheorien“ und irreführenden Aussagen.