Berlin

Es war kurz nach seinem Amtsantritt als Wirtschafts- und Klimaschutzminister, und noch ein Vierteljahr vor Kriegsausbruch, als Robert Habeck (Grüne) die Umsetzung der deutschen Klimaschutzziele eine „gigantische Aufgabe“ nannte:

Die eingesparte Menge CO2 müsse sich in den nächsten acht Jahren verdreifachen, der Zuwachs von Erneuerbaren Energien entsprechend beschleunigt werden - und Habeck deshalb nun mit allen sprechen, die vor allem beim Ausbau der Windkraft noch auf der Bremse stehen oder noch Flächen freischlagen können, die möglichst schnell und unbürokratisch mit Windrädern bebaut werden können.

Höchsttempo bitte noch steigern

Das war im November, inzwischen ist der Ukraine-Krieg ausgebrochen - und hat den Bedarf nach den grünen „Freiheitsenergien“, wie FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner die Ökoquellen seither nennt, noch gesteigert. Eigentlich müsste es noch schneller gehen, hätte Habeck nicht schon Höchsttempo versprochen.

Immerhin: Der Wirtschaftsminister kommt voran. Seinen neuesten Erfolg auf seiner Windkraft-Tournee ist eine Einigung mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP), der ihm zusätzliche Flächen versprach, über die er in seinem Amt wacht: Wie die beiden Minister an diesem Dienstag in einer kurzen, schmerzlosen Pressekonferenz verkündeten sollen technische Anlagen zu Funknavigation und Wetterradar künftig besser mit neuen Windenergieanlagen vereinbar werden.

Neue Abstandsregeln - bei der Windkraft: Habeck (links) und Wissing (FDP). Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Wissing sprach von einer großen Frage beim Ausbau von Windkraft, die damit gelöst sei - ohne die Funktionsfähigkeit von Anlagen etwa zur sicheren Navigation von Luftfahrzeugen zu beeinträchtigen.

Lange haben wir uns in Schleswig-Holstein damit rumgeschlagen, dass der Windausbau im Umfeld von Drehfunkfeuern blockiert war. Nach fast 10 Jahren haben #Habeck und @Wissing das Problem gelöst. #Habeck: "Das ist mal eine wirklich gute Nachricht." https://t.co/l2DXSuUaGD — Nicola Kabel (@kabel_nicola) April 5, 2022

Habeck verspricht sich davon zusätzliche Windenergie im Umfang von rund 5 Gigawatt - das wäre mehr als die verbliebenden drei Atomkraftwerke in Deutschland liefern. Der Wirtschaftsminister erwartet, dass mehr als 1000 neue Windenergieanlagen auf diesen Flächen gebaut werden können: „Ein fettes Ausrufezeichen.“ Ende 2021 rotierten auf dem deutschen Festland rund 28.000 Windkraft-Anlagen mit einer Gesamtleistung von rund 56 Gigawatt.

Habeck, dessen innerdeutsche Verhandlungen nun womöglich leichter, aber eben eine Nebensache zu den Stationen von Katar bis Gazprom geworden sind, war vor dem Krieg unter anderem bereits in Bayern vorstellig gewesen, wo Markus Söder ihm 500 neue Windräder im Freistaat und mehr Ausnahmen von seinen strengen Abstandsregeln versprach.

Und erst an diesem Montag hatte er sich mit Umweltministerium Steffi Lemke (auch Grüne) darauf geeinigt, wie der forcierte Windausbau mit dem Naturschutz vereinbar sei. Unter anderem sollen artenschutzrechtliche Ausnahmen für die Genehmigung und der Bau in Landschaftsschutzgebieten einfacher werden.

Einen weiteren Meilenstein erreicht Habeck an diesem Mittwoch: Dann befasst sich das Bundeskabinett mit seinem angekündigten „Osterpaket“ - in dem weitere Gesetzesvorhaben zum forcierten Ausbau erneuerbarer Energien liegen. Habeck zufolge geht es um Dutzende Gesetze und mehrere hundert Seiten.

Eigentlich müsste auch Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) auf Habecks Besuchsliste stehen: Im November hatte er „ein Potenzial von 3 bis 4 Gigawatt Leistung im Bereich militärischer Belange“ gesehen, demnach könnte auch Lambrecht noch einige Flächen rausrücken. Nur hat Lambrecht derzeit womöglich andere Sorgen.

Von Steven Geyer/RND