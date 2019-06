Ostritz

Hunderte Neonazis sind für das Wochenende nach Ostritz gekommen. Sie feiern in dem sächsischen Ort das „Schild und Schwert Festival“. Die Ostritzer wollen die ungebetenen Gäste am liebsten sofort loswerden. „Könnt ihr nicht einfach wieder wegfahren?“, ruft ein Einwohner zwei Besuchern zu, die sich in den Ort verirrt haben. Hier sei einfach kein Platz für sowas, sagt er. Deshalb veranstaltet Ostritz – seit dem ersten Festival im April 2018 – Gegenproteste. Und diesmal mit einer etwas anderen Aktion.

Denn bei dem Festival gelten strenge Auflagen – unter anderem ein Alkoholverbot. Das hatte bereits am Freitag dazu geführt, dass die Polizei sämtliche Alkoholvorräte einzog, und zwar 4200 Liter Bier. Und die Anwohner legten nach: Als Protest hatten sie am Samstag mehr als 100 Kästen Bier in einem Supermarkt aufgekauft. Die Mitglieder des Internationalen Begegnungszentrums des Klosters Sankt Marienthal (IBZ) verluden die Kisten auf einen Anhänger und transportierten das Bier damit weg.

Die Aktion blieb auch in den sozialen Netzwerken nicht unkommentiert. Wir haben einige Reaktionen von Twitter zusammengesammelt. Diese Nutzer stoßen gleich mal auf die Einwohner von Ostritz an.

Viele nennen die Aktion großartig.

Und dieser Twitterer hat schon eine neue Protest-Idee fürs nächste Neonazi-Festival.

Von RND/das/dpa