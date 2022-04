Unterlüß im Kreis Celle ist mindestens so abhängig von Rheinmetall wie Wolfsburg vom Autobauer VW. In dem 3500-Seelen-Ort befindet sich ein großes Panzertestgelände des Rüstungskonzerns mit 2000 Angestellten. Von der angekündigten Aufrüstung erwartet man sich in dem Ort nun noch mehr Arbeitsplätze.