Valletta

Papst Franziskus ist zu einer zweitägigen Reise im kleinsten EU-Land Malta angekommen. Während des Fluges äußerte sich das Oberhaupt der katholischen Kirche auch zum russischen Krieg in der Ukraine.

+++ Alle Entwicklungen zur Ukraine im Liveblog +++

„Ich bin dafür, dass sich alle religiösen Oberhäupter zusammen für den Frieden in der Ukraine einsetzen sollen“, sagte Papst Franziskus dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Er selbst habe seine „Leute nach Kiew geschickt“. Das Kirchenoberhaupt fügte gegenüber dem RND hinzu: „Am liebsten würde ich selber kommen.“

Andreas Englisch im Gespräch mit Papst Franziskus Quelle: privat

Der Papst reagierte damit auf eine Äußerung des Kiewer Bürgermeisters, Vitali Klitschko, und seines Bruders Wladimir, die an Franziskus appelliert hatten, sich für den Frieden einzusetzen und ihn nach Kiew eingeladen hatten.

Mehr zum Thema Der Boxer

Nach der Landung benutzte Papst Franziskus wegen seiner gesundheitlichen Probleme in den Beinen zum ersten Mal einen Fahrstuhl statt die Treppe am Flugzeug. Das Gespräch mit RND-Mitarbeiter Andreas Englisch fand im Papstflugzeug statt.

Auf das 85 Jahre alte Oberhaupt der katholischen Kirche warteten am Samstag Treffen mit der maltesischen Politik und Ortskirche sowie eine Fahrt mit einem Katamaran auf die Insel Gozo. Im Mittelpunkt der Reise des Heiligen Vaters steht unter anderem das Thema Migration. Am Sonntag will der Argentinier ein Zentrum besuchen, in dem ungefähr 50 Migranten untergebracht sind. Migration gilt in Malta als schwieriges Thema.

Mit Material der dpa

Von Andreas Englisch/RND