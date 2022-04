Warschau

Das Sicherheitszentrum der polnischen Regierung informiert die Bevölkerung in einem Notfall-Leitplan darüber, wie man sich auf Krieg und andere Krisen vorbereiten kann.

Der in dieser Woche auf seiner Webseite veröffentlichte Leitfaden „Sei vorbereitet - Ratgeber für Zeiten der Krise und des Kriegs“ gibt schriftlich und in Videos detaillierte Anleitungen, wie man sich beispielsweise im Falle konventioneller, biologischer und chemischer Kriegführung verhalten sollte.

Die polnische Regierung dringt in der Debatte mit ihren Verbündeten auf eine harte Reaktion des Westens auf die russische Invasion in die Ukraine. In Polen gibt es zugleich Befürchtungen, das Nachbarland der Ukraine könnte nächstes Ziel russischer Aggression werden.

Der Leitfaden beschreibt die Warnsysteme im Falle eines Beschusses und empfiehlt, Vorräte an Wasser, Lebensmitteln, Medikamenten, Batterien und Taschenlampen anzulegen. Auch für eine Evakuierung sollten Vorbereitungen getroffen werden. Er gibt Tipps zum Verhalten unter diversem Beschuss bis hin zu einem Angriff mit Chemie- und Atomwaffen.

Das Zentrum soll die Bevölkerung auf mehrere schwierige Situationen vorbereiten und der Ratgeber ist deshalb nicht unbedingt wegen des Kriegs in der Ukraine herausgegeben worden. Frühere Ausgaben behandelten Hochwasser und Notsituationen durch harsches Winterwetter.

