Wie sächsische Schüler aus Hibiskusblüten Strom machen

Crimmitschau

Als Naturheilmittel soll er gegen Erkältungen helfen, Blutdruck senken und schlank machen. Dass Hibiskusblütentee auch als Grundstoff zur Solarstromerzeugung taugt, wollen Schüler einer neunten Klasse des Julius-Motteler-Gymnasiums in Crimmitschau ( Landkreis Zwickau) am Mittwoch beweisen. Quasi durch die Blume sollen aus den Blüten des Malvengewächses erstmals Farbstoffsolarzellen hergestellt werden, um anschließend daraus grünen Strom zu gewinnen.

Erwiesene Praxistauglichkeit

„Nach einem ganz ähnlichen Prinzip werden in einem Dresdner Unternehmen bereits organische Solarfolien erfolgreich in Serie hergestellt“, erklärt Elisabeth Wandtke zur Praxisnähe der Schulstunde. Die 26-jährige gehört zum vierköpfigen Schulteam der Westsächsischen Hochschule Zwickau, das seit einigen Wochen Schulstunden an sächsischen Gymnasien mitbetreut. Zusammen mit Melanie Weber, Esther Hüttner und Max Nekwinda will die Zwickauerin nach eigener Aussage „bei den Schülerinnen und Schülern die Neugier auf Naturwissenschaften anfachen und zeigen, wie spannend und vielseitig der Ingenieurberuf sein kann“, wie sie selbst sagt. Durch Forschung zum Anfassen sollen die Gymnasiasten nebenbei auch noch Lust auf Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik – die sogenannten MINT-Fächer – bekommen.

Die Diplomingenieure werden bei dieser Premiere zeigen, wie aus Sonnenlicht elektrische Energie gewonnen wird und welche Materialien außer Silizium für den Bau von Solarzellen in Frage kommen. Unter Anleitung bauen die Neuntklässler eine Farbstoffsolarzelle und erfahren, welches Potenzial diese organischen Grätzelzellen heute und in naher Zukunft haben.

Schüler und Lehrer begeistert

In Zeiten der Energiewende und des Klimawandels rennen die vier Diplomingenieure mit solchen Themen in den Schulen offene Türen ein. „Unser Gymnasium unterstützt das MINT-Projekt der WHZ sehr gern“, sagt Birgit Platte, Physiklehrerin am Crimmitschauer Gymnasium. Mit ihrer Klasse testet sie die ersten praktische Solarzellen-Stunde. „Wir haben vor einigen Wochen selbst angeboten, dass das junge Team in unseren Physik-, Mathe- oder Informatikstunden ihre Experimente testen kann. Es ist super, dass die Schüler praktischen Unterricht von jungen Ingenieuren aus der Zwickauer Hochschule bekommen.“

Mit solchen und ähnlichen Experimenten ist das Schulteam seit einem Vierteljahr in Sachsen, Oberfranken und Ostthüringen auf Achse. Vor allem für die Klassenstufen 9 bis 12 der (beruflichen) Gymnasien sind die jeweils 90-minütigen Experimentierstunden zur Kombinatorik oder dem geordneten Chaos mechanischer Schwingungen mit selbstberechneten Fadenpendeln eine sinnvolle praktische Ergänzung, die unkompliziert vereinbart werden kann.

„Wir sind allesamt Fans der Naturwissenschaften und wollen mit unserer Begeisterung möglichst viele Schülerinnen und Schüler anstecken“, verrät Elisabeth Wandtke, die das energetisch knisternde Premieren-Experiment mit dem Schlankheitstee leiten wird. Wer weiß, vielleicht heißt es dann bald: Raus aus der Kohle – und rein in den Tee ...

Von Winfried Mahr