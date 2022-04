Russland spricht von „Teilabzug“ seiner Truppen – zugleich nehmen russische Luftwaffe und Artillerie Ziele in der Ukraine noch heftiger unter Feuer. Eigentlich müsste ein Warnhinweis jeden Auftritt russischer Regierungsvertreter begleiten: Es gilt nicht das gesprochene Wort. Die Lüge hat in Moskau Methode – und eine lange Tradition.

Was ist wahr, was unwahr? Täuschung, Desinformation und Verwirrung sind ein uraltes Prinzip in Russlands Militär, Geheimdienst und Staatsführung. Präsident Putin am 31. März bei einer Videorunde mit russischen Wirtschaftsführern. Quelle: IMAGO/SNA