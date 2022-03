Parallel zum Einmarsch in die Ukraine droht Russlands Staatschef Wladimir Putin immer wieder mit Atomwaffen. Westliche Experten fürchten, er könne in Kürze tatsächlich zu einer – kleinen – nukleare Waffe greifen, um sich neuen Respekt zu verschaffen. Die Nato will alles tun, um auch in diesem Fall eine Eskalation in Richtung Weltkrieg zu verhindern.