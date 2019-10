Erfurt

Nach Drohungen gegen Grünen-Chef Robert Habeck im Thüringer Landtagswahlkampf hat die Polizei am Freitag die Wohnung eines Mannes in Nordthüringen durchsucht. Der 27-Jährige soll in einem sozialen Netzwerk öffentlich zu schweren Straftaten gegen Habeck während dessen Wahlkampftour durch Thüringen aufgerufen haben, wie das Landeskriminalamt mitteilte. Der Hinweis darauf sei von der Partei gekommen, sagte eine Sprecherin. Der Spitzenkandidat der Thüringer Grünen für die Landtagswahl, Dirk Adams, sagte der Deutschen Presse-Agentur, er habe den Eintrag am vergangenen Montag entdeckt. Habeck ist am Wochenende unter anderem im nordthüringischen Bleicherode unterwegs.

Zweite Durchsuchung bei Rechtsextremem wegen Waffenkauf

Im Saale-Orla-Kreis hat die Polizei außerdem am Freitag die Wohnräume eines 41-Jährigen aus der rechtsextremen Szene wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz durchsucht. Der Mann, der laut LKA bereits als politisch motivierter Straftäter bekannt ist, soll sich illegal Schusswaffen besorgt haben. In früheren Wahlkämpfen sei er bereits als Störer aufgetreten. In der ostthüringischen Kleinstadt Pößneck (Saale-Orla-Kreis) ist Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) am Samstag im Wahlkampf unterwegs.

RND/dpa