Christen in aller Welt feiern am Ostersonntag die Auferstehung Jesu und den Sieg des Lebens über den Tod. Auch in der Russischen Orthodoxen Kirche wird Ostern größer und prächtiger als Weihnachten zelebriert, gibt es schier endlose Gottesdienste, die im Fernsehen übertragen werden, sind Bilder von einem Präsidenten beim andächtigen Gebet zu sehen.

Nicht umsonst lässt sich Wladimir Putin seit Jahren bei religiösen Zeremonien von TV-Kameras begleiten, symbolisieren sie letztlich doch die enge Verzahnung zwischen Kirche und Staat. Sie hat in der orthodoxen Kirche eine jahrhundertlange Tradition, die mit dem griechischen Begriff Symphonia umschrieben wird, den man mit „Gleichklang“ oder „Übereinstimmung“ übersetzen kann.

Grausame Unterdrückungen und Verfolgungen

In der historisch relativ kurzen Phase nach der Revolution 1917 sah sich die Kirche von den Bolschewisten grausamen Unterdrückungen und Verfolgungen ausgesetzt, wurde dann aber im Zweiten Weltkrieg von Diktator Josef Stalin wieder an Bord geholt, um dabei zu helfen, das Volk im Kampf gegen den deutschen Aggressor zu einen. Fortan geduldet, fristete sie dennoch in der kommunistischen UdSSR ein Schattendasein und war zudem vom Geheimdienst KGB unterwandert.

Orden vom Staat für die Kirche: Präsident Wladimir Putin gratuliert dem Patriarchen Kirill während einer Zeremonie zur Verleihung des Ordens des Heiligen Andreas des Erstberufenen im Kreml. Den Orden erhielt Kirill anlässlich seines 75. Geburtstages am 20. November 2021. Quelle: Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Plan

Nach dem Zerfall der Sowjetunion erlebte die orthodoxe Kirche ein großes Comeback, wohl auch, weil Politiker wie Russlands damaliger Präsident Boris Jelzin der Meinung waren, dass das ideologische Vakuum, das der Kommunismus hinterlassen hatte, wieder irgendwie gefüllt werden müsste.

Während die Kirche zu Sowjetzeiten in der DDR und auch in Polen immer auch Sammelbecken der Opposition war, kann davon heute in Russland keine Rede sein. „Der größte Teil der russischen Kirche geht mit dem konform, was das Oberhaupt, Patriarch Kirill, sagt und das wiederum geht konform mit dem, was der Präsident sagt“, erläutert Thomas Bremer, Professor für Ostkirchenkunde an der Universität Münster.

Der seit 2009 im Amt befindliche Kirill gilt seit langem als loyaler Putin-Unterstützer und rechtfertigt auch jetzt den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, in dem er – wie Putin – auf die „gemeinsame jahrhundertealte Geschichte“ von Russland und der Ukraine verweist. Sie begann demnach im Jahr 988, als der damalige Kiewer Großfürst Wolodymyr sich taufen ließ und somit das Christentum als Religion für die Kiewer Rus etablierte, jenes altostslawische Großreich, das als Vorläufer der heutigen Länder Russland, Ukraine und Belarus betrachtet wird.

Kirill hat bei seinem regierungstreuen Kurs die übergroße Mehrheit des Klerus hinter sich. „Es gibt eine Erklärung gegen den Krieg, die lediglich von 286 Priestern und Diakonen unterschrieben worden ist, bei einer Gesamtzahl von mehr als 38.000″, sagt Bremer. Das Verhältnis von Staat und Kirche sei sehr eng, das zeige sich auch in gemeinsamen Positionen gegenüber dem „dekadenten Westen“.

Krieg als „metaphysischen Kampf“

Ob Homosexualität, Diversität, Liberalismus oder Konsum – die Kirche ist für den Staat auch eine Art Bollwerk gegen alles „Schlechte“, was aus dem Westen kommt und die nationale Reinheit Russlands bedroht. „Was der Westen an Werten vertritt, ist nach Auffassung der orthodoxen Kirche eigentlich eine unchristliche Haltung, und die Kirche widersetzt sich allen Bestrebungen, das auch in Russland zu etablieren“, sagt Bremer.

Schon kurz nach dem russischen Angriff auf die Ukraine rechtfertigte Kirill bei einem Gottesdienst den Krieg als „metaphysischen Kampf“ des Guten gegen die fremden Mächte von Außen. Als willfähriger Nachahmer westlich-dekadenten Lebensstils und Zerstörer von Heimatliebe und Patriotismus russischer Lesart gilt die Ukraine, seit sie mit den Maidan-Protesten 2014 Kurs auf eine Westintegration nahm, unter anderem mit dem Ziel der Aufnahme in die Europäische Union.

Nach der Annexion der Krim durch Russland und dem Kriegsbeginn im Donbass verstärkten sich in der Ukraine die Bestrebungen, vom Moskauer Patriarchat unabhängig zu werden. Das führte 2018 zur Abspaltung der Orthodoxen Kirche der Ukraine, die dann 2019 auch den dafür nötigen Segen beziehungsweise die Anerkennung durch den Ökumenischen Patriarchen Bartholomäus I. von Konstantinopel erhielt.

Für Moskau war diese Kirchenabspaltung ein Affront und stellte nach über 1000 Jahren Gemeinsamkeit einen weiteren Baustein im Selbstbestimmungsstreben der Ukraine dar. Faktisch existieren jetzt zwei orthodoxe Kirchen nebeneinander in der Ukraine, die Ukrainische Orthodoxe Kirche, die zum Moskauer Patriarchat gehört, mit rund 13.000 Gemeinden und die Orthodoxe Kirche der Ukraine mit etwa 7000 Gemeinden. „Interessant ist, dass sich Vertreter beider Kirchen klar gegen den Krieg ausgesprochen haben“, erklärt Thomas Bremer. „Beide betonen die territoriale Integrität der Ukraine und verurteilen den Krieg, was die Kirche in Moskau ja nicht tut.“

Außerdem habe die weiterhin zu Moskau gehörende Ukrainische Orthodoxe Kirche an Patriarch Kirill appelliert und ihn gebeten, bei Putin zu intervenieren, sagt Bremer. Aber die Kirchenführung in Moskau habe nicht nur nicht reagiert, sondern diesen Appell auch verschwiegen und nicht etwa auf ihrer Homepage publiziert, wo sonst alles andere mitgeteilt werde.

Stattdessen wiederholte Kirill in seinen Predigten das alte Narrativ des Kampfes Ost gegen West, den der Westen begonnen habe und dem man sich entgegenstellen müsste. Das wiederum hat dazu geführt, dass viele Priester und Bischöfe der moskautreuen Kirche in der Ukraine aufgehört haben, für den Patriarchen zu beten, wie es sonst üblich ist. „Das wird dazu führen, dass die Ukrainische Orthodoxe Kirche sehr, sehr viele Mitglieder in der Ukraine verlieren wird“, ist Bremer überzeugt.

Der Militärseelsorger und Priester der Orthodoxen Kirche der Ukraine, Pater Dmytro Povorotnyi, steht zwischen Gräbern für ukrainische Soldaten am Rande der Stadt Dnipro in der Ost-Ukraine. Quelle: IMAGO/Ukrinform

Übrigens hält sich die Orthodoxe Kirche an den alten julianischen Kalender, während die westlichen Kirchen sich nach dem gregorianischen Kalender aus dem 16. Jahrhundert richten. Deshalb feiern die orthodoxen Christen auch in diesem Jahr Ostern eine Woche später, also am 24. April. Der übliche Begrüßungsspruch bei einer Begegnung auf der Straße oder im Café lautet dann: „Christus ist auferstanden“. Und die Erwiderung: „Er ist wahrhaftig auferstanden.“

Von Jan Emendörfer/RND