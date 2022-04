Russland geht gegen Google und YouTube vor

Die russische Medienaufsicht verhängt ein Werbeverbot gegen Google und YouTube. Das Unternehmen verstoße gegen russisches Recht und verbreite Falschinformationen über den Krieg in der Ukraine, so die russische Behörde am Donnerstag. Zudem sollen Internetnutzer vor Google gewarnt werden.

