Berlin

Nach dem Desaster für die SPD bei der Europawahl will sich Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles in der kommenden Woche in der Fraktion vorzeitig zur Neuwahl stellen. Das kündigte Nahles am Montag im ZDF an.

„Ich habe das Gemurmel gehört, die ganzen Gerüchte, die da gelaufen sind“, sagte Nahles in der ZDF-Sendung „Was nun, Frau Nahles?“. Das sei doch eine gute Gelegenheit, „das alles offen auszutragen und Klarheit zu schaffen“.

Alle, die einen anderen Weg gehen wollen, sollen sich dann aber auch hinstellen“, fordert Nahles Gegenkandidaten zum Mut auf. Sie wolle mit „offenem Visier“ antreten und den Vorsitz behalten.

Die SPD hatte am Sonntag gleich zwei große Wahlniederlagen zu verkraften: Bei der Europawahl bekam Spitzenkandidatin Katarina Barley lediglich 15,8 Prozent. In Bremen musste die SPD nach Jahrzehnten die Regierung abgeben, denn sie bekam mit 24,8 Prozent erstmals weniger als die CDU.

Von RND/dpa/lf