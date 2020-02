Sachsen: Gilt das Rauchverbot bald auch im Freien?

Leipzig/Kiel

In den meisten Gaststätten müssen Glimmstängel schon seit zwölf Jahren aus bleiben. Bald könnte das Rauchverbot auch auf Autos, Spielplätze, Parks und Badestrände ausgeweitet werden. Der Norden macht es vor. Im Kieler Landtag wird am Freitag über ein Rauchverbot auf Spielplätzen abgestimmt. Medizinern geht das längst nicht weit genug. Sie fordern ein baldiges Rauchverbot auf allen öffentlichen Plätzen. Das trifft auch in Sachsen auf breite Zustimmung.

Giftfreie Plätze als gutes Recht

Der Kinder-Lungenarzt Matthias Kopp vom Uniklinikum Schleswig-Holstein hatte sich für ein generelles Rauchverbot in der Öffentlichkeit ausgesprochen. „Das Rauchen gehört aus meiner Sicht in allen Bereichen verboten, die öffentlich zugänglich sind“, sagte der Professor. Nötig sei auch ein Verbot des Rauchens an Badestränden und in Autos, so der Wissenschaftler, der auch Präsident der Gesellschaft für Pädiatrische Pneumologie ist.

Diese Forderung wird auch in Sachsen unterstützt. Ein Rauchverbot „an allen Plätzen, wo Kinder spielen, rennen und toben“, hält der Leipziger Mediziner Freerk Prenzel für „einen wichtigen ersten Schritt“, sagte er der Leipziger Volkszeitung. Als Leiter der Kinderpneumologie am Universitätsklinikum Leipzig weiß Prenzel aus täglicher Praxis, dass Atmungsorgane im Kindesalter besonders empfindlich sind. „Kinder sind anfälliger gegen Viren und weisen schwerwiegendere Krankheitsverläufe auf, wenn sie aus einem Raucherumfeld kommen.“ Zigarettenrauch enthalte über 4000 Chemikalien, von denen etliche krebserregend seien und die selbst über Kleidung, Hände und Haare noch übertragen werden könnten. „Kinder brauchen Plätze, wo sie frei sind von giftigem Qualm. Das ist ihr gutes Recht“, unterstreicht der 44-jährige Oberarzt.

Ein Rauchverbot im kompletten öffentlichen Raum, wie es sein Lübecker Kollege Kopp fordert, hält der promovierte Mediziner zwar für „sehr weitreichend. Aus medizinischer Sicht wäre das aber der nächste sinnvolle Schritt.“ Für öffentliche Plätze wie Spielplätze, Parks, Zoos und Badeseen, an denen sich Kinder länger aufhalten, sollte „ Rauchverbot eine Selbstverständlichkeit“ sein, so Prenzel.

Sind Sie für eine Ausweitung des Rauchverbots? Ja, das Rauchen in der Öffentlichkeit sollte grundsätzlich verboten werden. Spielplätze, Parks, Zoos und Badeseen: Wo Kinder spielen, sollte das Rauchen verboten werden. Nein, es gibt schon genug Einschränkungen für Raucher. Ergebnis ansehen Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ. Sind Sie für eine Ausweitung des Rauchverbots? Sind Sie für eine Ausweitung des Rauchverbots? So haben unsere Leser abgestimmt Ja, das Rauchen in der Öffentlichkeit sollte grundsätzlich verboten werden.

Spielplätze, Parks, Zoos und Badeseen: Wo Kinder spielen, sollte das Rauchen verboten werden.

Nein, es gibt schon genug Einschränkungen für Raucher. Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ.

Von Rauchern missverstandene Freiheit

Diese Position vertritt auch Petra Albrecht, die Vizepräsidentin der Sächsischen Landesärztekammer. Ein Rauchverbot auf öffentlichen Spielplätzen zum Schutz von Kleinkindern sei zu begrüßen. „Auch ein generelles Rauchverbot an öffentlichen Plätzen würde dem Schutz der Gesundheit dienen“, so die Medizinerin aus Meißen. Die Bundesärztekammer hatte argumentiert, für einige Unbelehrbare sei das Rauchen noch immer Ausdruck von Freiheit und Individualität. Der Staat müsse bei fehlender Einsicht der Bürger eingreifen und mit Verboten gegensteuern. Albrecht ergänzt: „Flankiert werden müssten solche Verbote mit einer verstärkten Aufklärung über die Gefahren des Passivrauchens bei rauchenden Eltern.“ Allerdings befürchte sie, dass „die Durchsetzung und Kontrolle eines solchen Verbotes sehr schwierig werden dürfte“.

Ministerium setzt auf Vorbeugung

Das sächsische Sozialministerium von Petra Köpping ( SPD) plant derzeit zwar keine Ausweitung des Nichtraucherschutzes, wie es auf LVZ-Anfrage mitteilte. Gemeinden seien aber befugt, eigenständig Satzungen zu erlassen, durch welche der Nichtraucherschutz oder der Schutz vor dem Passivrauch für Kinder auf öffentlichen Spielplätzen sichergestellt werde. „Darüber hinaus setzt Sachsen auf Aufklärung und Prävention“, erklärte Ministeriumssprecher Andreas Friedrich. Für ein allumfassendes Rauchverbot an jedem Ort in Sachsen habe der Freistaat dagegen keine Gesetzgebungskompetenz. Ein generelles Verbot wäre laut Ministerium rechtlich nicht durchsetzbar.

Leipzig will rauchfreie Spielplätze

Auch in Leipzig wird über verstärkten Nichtraucherschutz nachgedacht. Im Ordnungsamt werde dazu momentan „ein Verwaltungsstandpunkt erarbeitet, der dann in der Dienstberatung des Oberbürgermeister geprüft werden soll“, hieß es auf LVZ-Anfrage. Tendenz: „Es ist davon auszugehen, dass die Verwaltung die Ergänzung der Regelungen des Sächsischen Nichtraucherschutzgesetzes durch weitere Rauchverbote im Bereich von öffentlichen Spielplätzen unterstützt“, teilte ein Rathaussprecher mit. Neben den negativen gesundheitlichen Auswirkungen sei dabei auch die Vorbildfunktion gegenüber den Kindern zu berücksichtigen.

Sachsen neigen zum Sucht-Qualmen

Die Entscheidung, ob man rauchen will oder nicht, würde der Linken-Abgeordnete Marco Böhme auch künftig jedem selbst überlassen wollen. Aber: „Niemand sollte passiv rauchen müssen, insbesondere Kinder nicht“, betont der drogenpolitische Sprecher der Landtagsfraktion. „Deshalb würden wir ein Rauchverbot auf Kinderspielplätzen begrüßen.“ An Haltestellen schlägt er Raucherbereiche ähnlich denen auf Bahnhöfen vor.

Einer DAK-Studie zufolge gibt fast 300 000 abhängige Raucher unter den sächsischen Erwerbstätigen. Zigarettenrauchen sei damit die verbreitetste Sucht im Freistaat, sagt Christine Enenkel, die Leiterin der DAK-Landesvertretung in Sachsen. Bei den 60- bis 65-jährigen Berufstätigen raucht fast jeder Vierte. Doch auch das Dampfen mit E-Zigaretten führe in die Abhängigkeit.

Von Winfried Mahr