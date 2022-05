Dresden/Kiel

Sehr unterschiedlich bewerten Sachsens Parteien den Ausgang der Wahl in Schleswig-Holstein.

CDU: „Gute Arbeit“

Für CDU-Generalsekretär Alexander Dierks war es ein „enorm starker Wahlsieg für Daniel Günther und die CDU Schleswig-Holstein“. Es sei „das Ergebnis guter, verlässlicher Regierungsarbeit eines starken Ministerpräsidenten, eines engagierten Wahlkampfes und der großen Geschlossenheit, mit der Daniel Günther und sein Team für Schleswig-Holstein gearbeitet haben“. Das Ergebnis zeige aber auch: „Der Prozess der Neuaufstellung der Union ist erfolgreich und die konstruktive Oppositionsarbeit im Bund wirkt. Das Wahlergebnis gibt auch der CDU NRW im Endspurt noch einmal Rückenwind und ist ein großer Erfolg für die ganze CDU Deutschlands.“

SPD: „Günther nicht Bundes-CDU“

Die SPD Sachsen betont hingegen die regionale Besonderheit der Wahl: Henning Homann, Co-Vorsitzender der SPD Sachsen: „Gegen den beliebtesten aller verbliebenen CDU-Ministerpräsidenten war es für die SPD in Schleswig-Holstein sehr schwierig, mit den eigenen Themen durchzudringen.“ Die Verluste müssen man akzeptieren, daraus lernen und weitermachen. Aber: „Mit Daniel Günther gewinnt nicht die Bundes-CDU. Günther, der in manchen Bereichen eher sozialdemokratische als konservative Politik macht, ist nicht im eher wirtschaftsradikalen Team Friedrich Merz“, meint Homann. Am kommenden Sonntag bei der Wahl in NRW seien die Vorzeichen ganz andere.

Grüne: „Historisch bestes Ergebnis“

Freude bei den Grünen in Sachsen: „Wir Bündnisgrüne haben heute bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein unser historisch bestes Ergebnis erreicht“, meint Christin Furtenbacher, Parteivorsitzende in Sachsen. Der Erfolg sei Ausdruck eines starken Vertrauens der Menschen in die grüne Regierungsarbeit vor Ort in den Kommunen, im Land und im Bund. Furtenbacher: „Das Ergebnis zeigt, dass unsere Politik auch außerhalb großer Metropolen immer mehr Leute überzeugt.“

FDP: „In Koalition Akzente setzen“

Schwarz-gelb sei möglich in Schleswig-Holstein, hoffte der FDP-Generalsekretär Philipp Hartewig: „Die ersten Prognosen liegen zwar bisher unter dem erhofften zweistelligen Ergebnis. Gesamt zeigt sich aber eine große Zufriedenheit mit der fortschrittlichen Arbeit der Freien Demokraten in der Koalition.“ Unter einer schwarz-gelben Koalition könnte die FDP in Schleswig-Holstein noch stärkere Akzente setzen.

Von -tv