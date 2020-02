Sachsens Umweltminister und sein ungeklärtes Entsorgungsproblem

Dresden

Hohe Umweltstandards und strenge Kontrollen zu ihrer Einhaltung - das ist nur einer der vielen Ansprüche, mit denen Sachsens erster Grünen-Umweltminister Wolfram Günther nach der Kabinettsbildung vor einigen Wochen angetreten ist. Doch mit der Nachrüstung seiner eigenen Kläranlage auf einem Vierseithof im Landkreis Mittelsachsen hapert es seit Jahren. Zwar hat der 46-Jährige nach eigener Aussage seit langem den Bau einer neuen vollbiologischen Anlage geplant, bisher aber noch nicht umgesetzt.

Veraltete Anlage mit Hof übernommen

„Ich bin das Wagnis eingegangen, einen denkmalgeschützten, schwer baufälligen Vierseitenhof zu erwerben – als Familiensitz im ländlichen Raum“, erklärte der Minister am Dienstag nach der Kabinettssitzung. Beim Einzug 2013 seien mehrere Gebäude noch Provisorium gewesen, auch die bestehende Kleinkläranlage ist veraltet. Der Plan sah vor, „das alte Bauernhaus so instandzusetzen, dass man darin wohnen kann“. Mit den Behörden wurde dann ein Ablauf der Bauarbeiten abgestimmt. „Es wurde festgelegt, dass wir das von oben nach unten sanieren“, so Günther.

Am Ende des vergangenen Jahres gab es dann eine Nachfrage nach dem aktuellen Stand der Abwasserklärung durch die Untere Wasserbehörde im Landratsamt. Er habe daraufhin am 16. Dezember – kurz vor seiner Amtsübernahme – mitgeteilt, dass die Anlage fest geplant sei und 2020 errichtet werde. Es sei im Übrigen auch mit der Tiefbaufirma, die 2016 den Zuschlag erhalten habe, seit längerem besprochen gewesen, dass in diesem Frühjahr die Bauberatung stattfindet und der Bau dann im Laufe des Jahres erfolge.

Dringender Klärungsbedarf

„Weil ich das selber kapazitätsmäßig nicht schaffe, habe ich mir einen Bauleiter genommen“, so Günther. Mit diesem sei gemeinsam die Bauplanung aufgestellt und mit allen Behörden abgestimmt worden: Untere Wasserbehörde, Gemeinde und Abwasserversorger. Der dringende Klärungsbedarf in der Abwasserfrage sei bislang aber am Bauablauf gescheitert. „Noch dieses Jahr wird dann die vollbiologische Kleinkläranlage auf meinem Grundstück sein“, versprach Sachsens Umweltminister.

Die Frist zur Umrüstung auf eine dezentrale Kleinkläranlage mit vollbiologischer Reinigungsstufe lief vor vier Jahren aus. Bis dahin hatte der Freistaat Neubau und Umrüstung von Altanlagen acht Jahre lang finanziell gefördert. Nach Ministeriumsangaben entsorgen 358 000 Einwohner des Freistaates ihr häusliches Abwasser nicht über öffentliche Kanäle, sondern über rund 117 000 dezentrale Kleinkläranlagen, darunter auch etliche abflusslose Gruben. Rund 8000 dieser Anlagen entsprechen noch immer nicht dem neuesten Stand der Technik. Allerdings falle die Entsorgungsmethode des Ministers nicht unter die Aufsicht der Wasserbehörden, da die Abwässer des denkmalgeschützten Objekts über einen Überlauf in den sogenannten Bürgermeisterkanal gelangten und die Grube regelmäßig vom zuständigen Entsorgungszweckverband geleert werde.

AfD kritisiert „grüne Doppelmoral“

Der Minister, der seit dem 20. Dezember in der schwarz-grün-roten Koalition auch erster Stellvertreter von Regierungschef Michael Kretschmer ( CDU) ist, will im Falle eventueller Interessenkonflikte künftig die Staatssekretärin Gisela Reetz entsprechende Sachverhalte bearbeiten lassen, wie es aus seinem Hause hieß. Zuerst hatte die „ Sächsische Zeitung“ über Günthers veraltete Klärgrube berichtet.

Die sächsische AfD kritisierte den Umweltminister und sprach von „fragwürdiger Hinhaltetaktik“. Deren Landtagsabgeordneter Thomas Thumm erinnerte an einen Antrag der AfD-Fraktion von 2018, um die kostspielige Umrüstungspflicht auf vollbiologische Kläranlagen 2018 überprüfen zu lassen. Günther hatte das mit Verweis auf die Umrüstungspflicht abgelehnt. „ Günther ist ein typisches Beispiel für grüne Doppelmoral: Öffentlich Wasser predigen und heimlich Wein trinken“, so der AfD-Abgeordnete.

Von Roland Herold und Winfried Mahr