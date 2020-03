Sachsens Verbraucherschützer: So stornieren Sie Reisen richtig

Leipzig

Das Coronavirus würgt selbst die legendäre Reiselust der Deutschen ab. Die seit Dienstag geltende weltweite Reisewarnung des Auswärtigen Amtes, die für Reisebüros und Veranstalter wirtschaftlich einem Erdbeben gleichkommt, bringt für andere allerdings auch Vorteile. „Verbraucher haben bei kurz bevorstehenden Urlaubs-Pauschalreisen jetzt Anspruch auf kostenfreie Stornierung“, sagte Rechtsexperte Michael Hummel von der Verbraucherzentrale Sachsen. „Bereits geleistete Anzahlungen sind zurückzuerstatten.“

Geld zurück auch für Individualreisende

Gleiches gelte auch für einzeln gebuchte Reiseleistungen, wie Hotelaufenthalte im Ausland. Wer sein Ziel nicht erreichen kann, weil das Land die Grenzen dicht gemacht hat, kann ebenfalls kostenlos stornieren, wenn der Vertrag nach deutschem Recht abgeschlossen wurde. Wer direkt beim Anbieter im Ausland nach dem dortigen Recht gebucht hat, sollte vor der Kündigung einen Blick in die Buchungsbedingungen werfen.

Mit der Schließung der Grenzen haben auch Individualreisende eine bessere Handhabe, die wegen außergewöhnlicher Umstände ansonsten kein rechtliches Instrument haben und auf dem Schaden sitzen bleiben, wenn sie die Reise deshalb absagen oder abbrechen.

Bei Anzahlungen Fristen ausreizen

„Wenn der Urlaubsflieger aber erst in einigen Wochen oder Monaten geht, ist Vorsicht geboten“, sagte Hummel. „Entscheidend ist, ob die Warnung noch zum Reisezeitpunkt gilt.“ Deshalb sollten betroffene Verbraucher in einem solchen Fall zunächst noch abwarten, damit keine Stornogebühren anfallen.

Auch bei fällig werdenden Anzahlungen sollten Verbraucher momentan genau hinschauen. Keinesfalls sollten sie vor der Zahlungsfrist überweisen. Da momentan viele Anbieter durch die Corona-Krise in wirtschaftliche Schwierigkeiten rutschen, sind Insolvenzen zu befürchten. Das zu früh angezahlte Geld sieht man dann vielleicht niemals wieder, auch wenn man ein Recht auf kostenlose Stornierung hatte.

Wer nach einer frühen Stornierung schon Stornoentgelt bezahlt hat, der Veranstalter aber wegen der verschärften Umstände inzwischen Reisen in das Gebiet selbst absagt, muss er das Geld wieder zurückgeben. Es sei allerdings keineswegs sicher, ob der jeweilige Reiseanbieter das auch so sieht. In Streitfällen und bei teuren Reisen raten die Verbraucherschützer zu einer Beratung, die in Sachsen momentan telefonisch, per E-Mail oder postalisch möglich ist.

Veranstalter sehen „erdrückende Stornierungswelle“

Mehrere Anfragen bei Reiseveranstaltern in Leipzig und Umgebung blieben unbeantwortet, zum Teil mit Verweis auf die „erdrückende Stornierungswelle“ und „unsichere Prognosen“, wie es unter der Hand hieß. Man sei dabei, Einzelfälle zu prüfen. Größere Veranstalter sagen von sich aus ab. TUI Deutschland beispielsweise hat entschieden, das Reiseprogramm weltweit bis einschließlich 27. März auszusetzen. Derzeit werde mit Hochdruck daran gearbeitet, alle Urlauber wieder nach Hause zu bringen. „Aber wir blicken auch in die Zukunft, denn die Menschen wollen auch weiterhin reisen“, betonte der geschäftsführende Vorsitzende Marek Andryszak. Kunden, die sich bis Ende März entscheiden, eine neue Reise zwischen Mai und Oktober zu buchen, winkt TUI mit einem Treuebonus von bis zu 100 Euro pro Person.

Wikinger Reisen sagt alle Reisetermine bis Ende April ab. „Gesundheit und Sicherheit von Gästen, Mitarbeitern, Partnern und deren Umfeldern haben in dieser Ausnahmesituation jetzt Vorrang“, erklärt der geschäftsführende Gesellschafter Daniel Kraus. „Das Gegenteil des touristischen Geschäftsmodells – zu Hause bleiben und nichts gemeinsam unternehmen – ist nun gefordert“, so Kraus. Das neuartige Corona-Virus bezeichnete er als „dramatische Herausforderung. tausende Arbeitsplätze sind gefährdet. Nichts ist mehr planbar. Aber wir hoffen, dass sich in sechs Wochen eine bessere Perspektive abzeichnet.“

Tourismusverband fürchtet substanzielles Risiko

Auch innerhalb Deutschlands liegt mit der Aufforderung des Bundesgesundheitsministeriums, Reisen im Inland zu unterlassen, nach Ansicht der Verbraucherschützer ein unvermeidbarer, außergewöhnlicher Umstand vor. Übernachtungsangebote sollen ausdrücklich nicht zu touristischen Zwecken genutzt werden. Bei Absagen ist der Reisepreis in jedem Fall zu erstatten, egal ob pauschal oder individuell gebucht wurde.

„Das Coronavirus hat die Welt und auch uns fest im Griff“, sagt der Präsident des sächsischen Tourismusverbandes, Rolf Keil und warnt: „Die Vorgaben werden das touristische Geschäft fast zu Erliegen bringen.“ Die klein- und mittelständisch geprägte Tourismuswirtschaft sei substanziell gefährdet und müsse durch unbürokratische Hilfen nachhaltig unterstützt werden. „Nur gemeinsam überstehen wir diese Zeit und schaffen den Wiedereinstieg ins normale Leben.“

Von Winfried Mahr