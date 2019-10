In Halle sind am Mittwoch mindestens zwei Menschen erschossen worden. Es fielen mehrere Schüsse, wie die Polizei über den Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte. Die mutmaßlichen Täter waren zunächst flüchtig. Ein Augenzeuge will einen der Täter während der Tat beobachtet haben. Laut dem Bericht soll der Täter ein Mädchen erschossen haben, mit Schrotflinte und Maschinengewehr bewaffnet und in "totaler Kampfausrüstung" unterwegs gewesen sein.

Ein Augenzeuge zum Angriff auf die Synagoge in #Halle (Saale) pic.twitter.com/vwmhae9uRu — Sven Hartmann (@Hartman0049) October 9, 2019

Die Bevölkerung wurde gebeten, in ihren Wohnungen zu bleiben. Am frühen Nachmittag vermeldete die Polizei über Twitter die Festnahme einer Person.

Ein Polizeisprecher bestätigte Medienberichte, dass sich der Vorfall „in der Nähe einer Synagoge“ ereignet haben soll. Ob es einen Zusammenhang mit der Tat gebe, könne aber nicht gesagt werden. Das sei Gegenstand der Ermittlungen.

Zur Galerie Ausnahmezustand in Halle: Unbekannte erschießen mitten in der Stadt zwei Menschen und flüchten. Das Motiv ist noch völlig unklar.

Nach Medienberichten soll sich darüber hinaus ein Vorfall in einem Döner-Imbiss abgespielt haben. Die Polizei geht nach eigenen Angaben „von mehreren Tätern“ aus.

RND/fw/dpa