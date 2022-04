Schweden will offenbar im Juni einen Antrag für einen Beitritt in die Nato stellen. Die schwedische Ministerpräsidentin Magdalena Andersson habe diese Entscheidung getroffen, berichtet die schwedische Tageszeitung „Svenska Dagbladet“. Der Beitrittsantrag soll auf dem Nato-Gipfel am 29. Juni in Madrid überreicht werden.

+++ Alle Entwicklungen zum Krieg gegen die Ukraine im Liveblog +++

Auch Finnland will laut Ministerpräsidentin Sanna Marin „innerhalb von Wochen, nicht von Monaten“ über einen Beitritt entscheiden, wie sie bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit ihrer schwedischen Amtskollegin in Stockholm mitteilte. Die beiden Regierungschefs trafen sich, um über den Nato-Beitritt der beiden Länder zu sprechen.

Beitritt seit Wochen Thema

Über den Nato-Beitritt von Schweden und Finnland wird schon seit Wochen diskutiert. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hatte zu möglichen Anträgen aus Finnland und Schweden gesagt: „Wenn sie sich für einen Antrag entscheiden, erwarte ich, dass alle Verbündeten sie willkommen heißen.“

Stoltenberg: Nato wird Hilfe für Ukraine verstärken

Der Angriffskrieg des russischen Präsidenten in der Ukraine hat in Helsinki und Stockholm die Frage aufgeworfen, ob man sich nach langer Zeit der Neutralität nicht doch um eine Nato-Mitgliedschaft bemühen sollte. Der Zuspruch dafür in der Bevölkerung ist zuletzt schlagartig gewachsen.

RND/dpa/sf