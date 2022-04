Schwere Waffen für die Ukraine: Merz bietet Koalition gemeinsamen Antrag an

Die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine ist ein heiß diskutiertes Thema im politischen Berlin. Die Unionsfraktion im Bundestag will eine solche Waffenlieferung durchsetzen und dazu Stimmen aus den Ampelparteien gewinnen. Fraktionschef Merz sagte: Deutschland solle „am besten das tun, was auch die Amerikaner und die übrigen Europäer für notwendig und für richtig halten“.