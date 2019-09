Meißen

Mehrere Fahrzeuge eines AfD-Politikers sind in Meißen in Flammen aufgegangen. Kurz nach Mitternacht wurde zunächst ein Transporter vermutlich mithilfe eines Brandbeschleunigers angezündet, wie ein Polizeisprecher am Samstagmorgen sagte. Anschließend sprang das Feuer auf weitere Wagen über. Auch ein Bus wurde beschädigt. Die betroffenen Fahrzeuge sollen zum Teil einem AfD-Politiker gehören. Die Brände konnten gelöscht werden. Von dem Täter oder den Tätern fehlte zunächst jede Spur. Der Staatsschutz hat den Angaben nach die Ermittlungen aufgenommen.

Auf einem vom AfD?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw"># AfD Landesverband #Sachsen angemieteten Grundstück im Eigentum eines einfachen Parteitmitglieds bei Meißen sind ein Wahlkampfbus und weitere Fahrzeuge der AfD #Sachsen abgebrannt. AfD?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw"># AfD vermutet linksextr. Brandanschlag. Staatsschutz ermittelt lt AfD. Foto: AfD pic.twitter.com/BiV9POzjCT — Tilman Steffen (@tilsteff) September 14, 2019

Über 40.000 Euro Sachschaden

Die AfD erklärte, sie vermute einen politisch motivierten Anschlag auf den in Meißen stationierten Teil des Fuhrparks der Partei. Sie beziffert den entstandenen Sachschaden auf 40.000 bis 50.000 Euro.

Erst am Freitag war bekannt geworden, dass das sogenannte Gemeinsame Extremismus- und Terrorismusabwehrzentrum im ersten Halbjahr 13 Fälle verzeichnete, in denen Parteieinrichtungen oder Politiker der AfD angegriffen wurden. Dies ergab eine Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage des AfD-Bundestagsabgeordneten Martin Hess. Im gleichen Zeitraum gab es demnach vier Angriffe auf die SPD, zwei auf die CDU und jeweils einen Fall, der gegen FDP und Grüne gerichtet war.

Der schwerste Angriff der vergangenen Monate war der auf den Bremer AfD-Bundestagsabgeordneten Frank Magnitz im Januar dieses Jahres. Allerdings blieben die Hintergründe ungeklärt.

RND/dpa